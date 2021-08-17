Есть ли в Афганистане украинские военные - объяснение Минобороны

BTC/USD
45382.68
ETH/USD
3068.64
LTC/USD
170.70
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, военных Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Афганистане нет. Об этом она написала в Facebook.
Есть ли в Афганистане украинские военные, фото Getty Images
В то же время издание 24 канал сообщает, что в Афганистане осталось 12 военных из Украины. Все они находятся на территории бывшей военной базы Соединенных Штатов Америки. Об этом изданию рассказала родственница Ивана, который был в Афганистане наемником.
По словам женщины, родственникам украинцев удалось связаться лишь с посольством в Таджикистане, а вот горячая линия Министерства иностранных дел не отвечает. Дипломаты из посольства в Таджикистане собирают документы 12 украинцев и говорят, что с талибами ведутся переговоры о создании коридора для эвакуации людей. В посольстве добавили, что дорога в аэропорт затруднена. Между тем в городах царит хаос, поэтому все, кто остался на базе, не планируют сдаваться талибам, но и выйти в город не могут.
Портал "Комментарии" писал, что самолет, который должен эвакуировать из Кабула украинцев и желающих покинуть столицу Афганистана граждан других стран, не может вылететь из аэропорта.
Как мы писали ранее, несколько граждан Афганистана хотят получить статус беженца в Украине, они написали заявления о получении такого статуса. Также сообщалось, что посольство Украины в Таджикистане установило прямую связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые выразили желание вернуться на родину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости