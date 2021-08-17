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Есть ли в Афганистане украинские военные - объяснение Минобороны

Ситуацию прокомментировала заместитель министра обороны Анна Маляр

17 августа 2021, 15:45
Автор:

Козлова Альбіна

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, военных Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Афганистане нет. Об этом она написала в Facebook.

Есть ли в Афганистане украинские военные - объяснение Минобороны

Есть ли в Афганистане украинские военные, фото Getty Images

"Миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО по состоянию на 8 июня вернулся в Украину. Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет", — говорится в сообщении Маляр.

В то же время издание 24 канал сообщает, что в Афганистане осталось 12 военных из Украины. Все они находятся на территории бывшей военной базы Соединенных Штатов Америки. Об этом изданию рассказала родственница Ивана, который был в Афганистане наемником.

По словам женщины, родственникам украинцев удалось связаться лишь с посольством в Таджикистане, а вот горячая линия Министерства иностранных дел не отвечает. Дипломаты из посольства в Таджикистане собирают документы 12 украинцев и говорят, что с талибами ведутся переговоры о создании коридора для эвакуации людей. В посольстве добавили, что дорога в аэропорт затруднена. Между тем в городах царит хаос, поэтому все, кто остался на базе, не планируют сдаваться талибам, но и выйти в город не могут.

Портал "Комментарии" писал, что самолет, который должен эвакуировать из Кабула украинцев и желающих покинуть столицу Афганистана граждан других стран, не может вылететь из аэропорта.

Как мы писали ранее, несколько граждан Афганистана хотят получить статус беженца в Украине, они написали заявления о получении такого статуса. Также сообщалось, что посольство Украины в Таджикистане установило прямую связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые выразили желание вернуться на родину.


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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar
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