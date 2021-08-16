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Главная Новости Мир Ближний Восток Несколько граждан Афганистана хотят получить статус беженца в Украине
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Несколько граждан Афганистана хотят получить статус беженца в Украине

Иностранцами, которые написали заявления, будут заниматься работники Миграционной службы Украины

16 августа 2021, 18:10
Автор:

Козлова Альбіна

Украина эвакуировала часть своих граждан из Афганистана, где уже несколько дней продолжались военные действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

Несколько граждан Афганистана хотят получить статус беженца в Украине

Эвакуированные граждане хотят получить статус беженца, фото DW

Украинский самолет ночью эвакуировал из Кабула 79 граждан. Среди них граждане Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана. Большинство эвакуированных разъехалось по родным домам.

По словам Андрея Демченко, пассажиры, которых привез самолет в Борисполь, в основном, граждане Афганистана. Те, кто не вылетел за рубеж, остались в Украине. Девять граждан Афганистана написали заявления о получении статуса беженца. Иностранцами будут заниматься работники Миграционной службы Украины.

Кроме того, из-за военного переворота в Афганистане об эвакуации из страны просят еще 74 украинца. Теперь они смогут добраться на Родину только через посольства в Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"На сегодня посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые выразили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане", — подчеркнул замминистра.

Как сообщал портал "Комментарии", более 60 стран, среди которых и Украина, поддержали международное заявление о необходимости обеспечения властями Афганистана свободного выезда населения из страны. Текст данного обращения опубликован на официальном сайте Государственного департамента США.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 15 августа, представители экстремистского движения "Талибан" зашли в столицу Афганистана, Кабул и заявили о переходе государственной власти в их руки.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/evakuirovannye-ukrainu-grazhdane-afganistana-1629118267.html
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