"Это клевета, а не правосудие": как "Талибан" оправдывает репрессии против афганцев

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Карина Ожерельева
Соединенные Штаты и группа западных стран, включая Германию, Францию и Великобританию, выразили обеспокоенность сообщениями об убийствах и исчезновении бывших членов афганских сил безопасности после того, как "Талибан" пришел к власти в Афганистане в августе. Об этом сообщает Reuters.
Афганские полицейские - Reuters
В совместном заявлении, опубликованном на выходных 4-5 декабря, 21 страна и государства Европейского Союза ссылались на сообщения о злоупотреблении "Талибана" властями, задокументированные организацией Human Rights Watch.
Представитель министерства внутренних дел Афганистана Саед Хости отверг обвинения в ответных убийствах, заявив, что не было предоставлено никаких доказательств.
В отчете Human Rights Watch от 30 ноября сообщается, что силы "Талибана" в Афганистане казнили более 100 бывших сотрудников полиции и разведки после захвата страны 15 августа, несмотря на провозглашенную амнистию.
Министерство внутренних дел "Талибана" отклонило отчет Human Rights Watch, но заявило, что арестует любого, кто может быть причастен к насильственным репрессиям против бывших военных.
Об этом заявили Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Дания, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария, США. Королевство, Украина и США.
Как сообщали "Комментарии" ранее, силы "Талибана" убили более 100 бывших сотрудников сил безопасности , приказав им зарегистрироваться, чтобы получить документы, якобы обеспечивающие безопасность, но на самом деле послужившие им смертным приговором.
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