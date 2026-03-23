Это переломная неделя в войне в Иране: что теперь решается

Политический обозреватель Виктор Андрусив считает, что ближайшие дни могут стать решающими для развития конфликта вокруг Ирана. По его словам, теперь решится, начнет ли этот конфликт двигаться в сторону деэскалации, или затянется на длительное время.

Наступает переломная неделя в войне в Иране.

Виктор Андрусив назвал текущий период "переломной неделей" для ситуации на Ближнем Востоке.

"Переломная неделя. Следовательно, на этой неделе должна вырисоваться ситуация вокруг Ирана. Либо начнется деэскалация, либо станет понятно, что этот конфликт затянется", — указывает Андрусив.

Андрусив объясняет, что большинство правительств и крупных компаний пока реагируют на войну в Иране временными решениями. В частности, речь идет о краткосрочных мерах по стабилизации цен на топливо и энергоресурсы. Однако, по его словам, подобная ситуация не может длиться долго.

"Поэтому либо конфликт спадет, либо Трамп придумает другое решение по разблокированию Ормузского пролива, либо мир ожидает глобальная рецессия", — считает Андрусив.

По его словам, одним из ключевых факторов остается ситуация вокруг Ормузского пролива, который является важным морским маршрутом из-за прохождения значительной части мировых поставок нефти. В случае эскалации конфликта бизнес может начать готовиться к снижению производства и пересмотру экономических стратегий. Андрусов считает, что это может привести к падению спроса и риску глобальной экономической рецессии.

Таким образом, ближайшие дни могут определить не только будущее войны в Иране, но и повлиять на глобальную экономику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран заявил об открытии Ормузского пролива, но назвал ключевое ограничение.

Также "Комментарии" писали, что эксперт, предусмотревший финансовый кризис 2008 года, предупреждает, что произойдет что-то гораздо хуже.