Іран заявив про відкриття Ормузької протоки, але назвав ключове обмеження
Іран заявив про відкриття Ормузької протоки, але назвав ключове обмеження

Іран заявив про відкриття Ормузької протоки з обмеженням для суден.

22 березня 2026, 16:40
Slava Kot

Іран повідомив, що Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства, але з обмеженням. Проходити можуть лише судна, які не пов’язані з "ворогами Ірану". 

Алі Мусаві. Фото з відкритих джерел

Представник Ірану при морському агентстві ООН Алі Мусаві розповів, які кораблі можуть проходити через Ормузьку протоку. За його словами, судна, які не належать до "ворогів Ірану", можуть проходити протокою, узгодивши заходи безпеки з Тегераном.

"Дипломатія залишається пріоритетом Ірану. Проте повне припинення агресії та взаємна довіра є ключовими", — сказав Мусаві.

Іранський політик додав, що останні напади з боку США та Ізраїлю стали "причиною нинішньої ситуації в Ормузькій протоц".

Коментарі Мусаві прозвучали перед ультиматумом президента США Дональда Трампа, який погрожував атаками на іранські електростанції, якщо протоку не буде "повністю відкрито" протягом 48 годин.

Ормузька протока забезпечує транспортування близько п’ятої частини світових поставок нафти та зрідженого газу. Після початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран погрожував перекрити протоку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран відповів на жорсткий ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки. Тегеран пригрозив ударами по інфраструктурі США на Близькому Сході.

Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав наступного головного ворога Сполучених Штатів, після "смерті Ірану". За словами лідера республіканців, ключовим ворогом США стала Демократична партія. Американський президент називає її "радикальною лівою та некомпетентною".



Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-says-hormuz-open-all-enemy-linked-ships-amid-us-threat-2026-03-22/
