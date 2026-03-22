Іран заявив про відкриття Ормузької протоки, але назвав ключове обмеження

Іран повідомив, що Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства, але з обмеженням. Проходити можуть лише судна, які не пов’язані з "ворогами Ірану".

Представник Ірану при морському агентстві ООН Алі Мусаві розповів, які кораблі можуть проходити через Ормузьку протоку. За його словами, судна, які не належать до "ворогів Ірану", можуть проходити протокою, узгодивши заходи безпеки з Тегераном.

"Дипломатія залишається пріоритетом Ірану. Проте повне припинення агресії та взаємна довіра є ключовими", — сказав Мусаві.

Іранський політик додав, що останні напади з боку США та Ізраїлю стали "причиною нинішньої ситуації в Ормузькій протоц".

Коментарі Мусаві прозвучали перед ультиматумом президента США Дональда Трампа, який погрожував атаками на іранські електростанції, якщо протоку не буде "повністю відкрито" протягом 48 годин.

Ормузька протока забезпечує транспортування близько п’ятої частини світових поставок нафти та зрідженого газу. Після початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран погрожував перекрити протоку.

