Це переломний тиждень у війні в Ірані: що тепер вирішується

Політичний оглядач Віктор Андрусів вважає, що найближчі дні можуть стати вирішальними для розвитку конфлікту навколо Ірану. За його словами, тепер вирішиться, чи цей конфлікт почне рухатися в бік деескалації, або затягнеться на тривалий час.

Настає переломний тиждень у війні в Ірані.

Віктор Андрусів назвав поточний період "переломним тижнем" для ситуації на Близькому Сході.

"Переломний тиждень. Отже цього тижня має вималюватись ситуація навколо Ірану. Або розпочнеться деескалація, або стане зрозуміло, що цей конфлікт затягнеться", — вказує Андрусів.

Андрусів пояснює, що більшість урядів та великих компаній поки що реагують на війну в Ірані тимчасовими рішеннями. Зокрема, йдеться про короткострокові заходи щодо стабілізації цін на пальне та енергоресурси. Однак, за його словами, така ситуація не може тривати довго.

"Тому або конфлікт спаде, або Трамп вигадає інше рішення з розблокування Ормузької протоки, або світ чекає глобальна рецесія", — вважає Андрусів.

За його словами, одним з ключових факторів залишається ситуація навколо Ормузької протоки, яка є важливим морським маршрутом через проходження значної частини світових поставок нафти. У разі ескалації конфлікту бізнес може почати готуватися до зниження виробництва та перегляду економічних стратегій. Андрусів вважає, що це може призвести до падіння попиту та ризику глобальної економічної рецесії.

Таким чином, найближчі дні можуть визначити не лише майбутнє війни в Ірані, а й вплинути на глобальну економіку.

