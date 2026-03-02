Это жена Али Хаменеи: ее называют "невидимой женщиной"

Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи, который, по официальной информации, погиб 28 февраля в ходе совместной американо-израильской операции в Тегеране. После десятилетий у власти внимание мира приковано не только к политическому наследию аятоллы, но и к его семье, в частности супруге Мансуре Ходжасте Багерзаде.

Али Хаменеи. Фото из открытых источников

Мансуре Ходжасте Багерзаде родилась в 1947 году в Мешхеде в религиозной купеческой семье. Ее отец был влиятельным предпринимателем региона. Из Хаменеи она познакомилась в 1964 году на частной религиозной церемонии, а уже в следующем году они поженились в соответствии с традициями консервативного иранского общества того времени.

На протяжении почти 60 лет брака Мансуре оставалась в тени. Она почти не появлялась на публике, не выступала с политическими заявлениями и редко давала интервью за что и получила свой неофициальный титул как "невидимая женщина".

Жена Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде

Во время Исламской революции 1979 года, когда Хаменеи неоднократно арестовывались, она по воспоминаниям современников поддерживала его деятельность и посещала в тюрьме. После того как в 1989 году Али Хаменени стал верховным лидером Ирана, образ жизни Мансуре Багерзаде оставался скромным и религиозно взвешенным.

"Я думаю, что моей величайшей ролью было поддерживать хорошую атмосферу в нашем доме, чтобы он мог спокойно выполнять свою работу. Иногда я посещала его в тюрьме, не рассказывая ему о наших проблемах", — сказала в одном интервью Мансуре.

Когда ее спросили, помогает ли аятолла с домашними делами, она ответила, что у него нет времени, и заверила, что не ожидает от мужчины никакой поддержки. В конце концов, она поделилась своим мнением о ношении хиджаба.

"Это лучший головной убор вне дома. Конечно, одежда всегда должна соответствовать исламским правилам чистоты", — поделилась своими мыслями Мансуре.

У Али Хаменеи и Мансуре было шестеро детей: четверо сыновей и две дочери (одна умерла вместе с ним). Большинство избегает внимания СМИ. Исключением является старший сын Моджаба Хаменеи. Он священнослужитель, тесно связанный с Корпусом стражей Исламской революции.

