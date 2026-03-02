Аятоли Ірану оголосили "джихад" проти США: що це означає

В Ірані після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї під час ізраїльсько-американських авіаударів високопоставлені священнослужителі оголосили "джихад" проти США та Ізраїлю. Тисячі людей вийшли на вулиці Тегерана та інших міст, скандуючи антиамериканські гасла та заявляючи про підтримку режиму.

Аятола Насер Макарем Ширазі. Фото: iranintl

Після смерті Алі Хаменеї в іранських містах відбулися масові антиамериканські протести. Прихильники режиму скандували "смерть Ізраїлю, смерть Америці". Один з найвпливовіших богословів Ірану аятола Насер Макарем Ширазі видав фетву, в якій оголосив про джихад проти США та назвав помсту "релігійним обов’язком усіх мусульман".

"Народ Ірану та ісламського світу прагне помсти за кров невинно вбитого лідера революції. Головними винуватцями цього злочину є зарозумілий уряд США та зловмисний сіоністський режим, і помста – це релігійний обов’язок усіх мусульман у всьому світі викорінити зло цих злочинців зі світу", – сказав Ширазі.

Подібну позицію висловив і аятола Хоссейн Нурі Хамедані, який письмово закликав до відплати винним у смерті лідера.

"Усі мусульмани зобов’язані помститися за кров свого лідера-мученика перед винними у цьому злочині", — йдеться в повідомлені Хамедані.

Поняття "джихад" означає "священна війна". Крім того, в Ірані термін "джихад" охоплює не лише збройну боротьбу, а й ідеологічний та духовний опір ворогу, який сприймається як загроза самому ісламу. Для мільйонів послідовників аятоли участь у помсті за смерть лідера стає обов’язковою духовною місією, а не просто наказом уряду. Такий заклик дає іранським спецслужбам та проксі-групам "зелене світло" на проведення атак по всьому світу під виглядом "священної війни".

