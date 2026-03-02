Це дружина Алі Хаменеї: її називають "невидимою жінкою"

Рубрики
Іран підтвердив смерть верховного лідера Алі Хаменеї, який, за офіційною інформацією, загинув 28 лютого під час спільної американо-ізраїльської операції в Тегерані. Після десятиліть при владі увага світу прикута не лише до політичної спадщини аятоли, а й до його родини, зокрема дружини Мансуре Ходжасте Багерзаде.
Алі Хаменеї. Фото з відкритих джерел
Мансуре Ходжасте Багерзаде народилася 1947 року в Мешхеді в релігійній купецькій родині. Її батько був впливовим підприємцем регіону. З Хаменеї вона познайомилася у 1964 році на приватній релігійній церемонії, а вже наступного року вони одружилися відповідно до традицій консервативного іранського суспільства того часу.
Протягом майже 60 років шлюбу Мансуре залишалася в тіні. Вона майже не з’являлася на публіці, не виступала з політичними заявами й рідко давала інтерв’ю за що й отримала свій неофіційний титул, як "невидима жінка".
Дружина Алі Хаменеї Мансуре Ходжасте Багерзаде
Під час Ісламської революції 1979 року, коли Хаменеї неодноразово заарештовували, вона, за спогадами сучасників, підтримувала його діяльність і відвідувала у в’язниці. Після того як у 1989 році Алі Хамененї став верховним лідером Ірану, спосіб життя Мансуре Багерзаде залишався скромним і релігійно виваженим.
Коли її запитали, чи допомагає аятола з хатніми справами, вона відповіла, що в нього немає часу, і запевнила, що не очікує від чоловіка жодної підтримки. Зрештою, вона поділилася своєю думкою щодо носіння хіджабу.
У Алі Хаменеї та Мансуре було шестеро дітей: четверо синів і дві доньки (одна померла разом з ним). Більшість уникає уваги ЗМІ. Винятком є старший син Моджаба Хаменеї. Він священнослужитель, який тісно пов'язаний з Корпусом вартових Ісламської революції.
