Це дружина Алі Хаменеї: її називають "невидимою жінкою"

Іран підтвердив смерть верховного лідера Алі Хаменеї, який, за офіційною інформацією, загинув 28 лютого під час спільної американо-ізраїльської операції в Тегерані. Після десятиліть при владі увага світу прикута не лише до політичної спадщини аятоли, а й до його родини, зокрема дружини Мансуре Ходжасте Багерзаде.

Алі Хаменеї. Фото з відкритих джерел

Мансуре Ходжасте Багерзаде народилася 1947 року в Мешхеді в релігійній купецькій родині. Її батько був впливовим підприємцем регіону. З Хаменеї вона познайомилася у 1964 році на приватній релігійній церемонії, а вже наступного року вони одружилися відповідно до традицій консервативного іранського суспільства того часу.

Протягом майже 60 років шлюбу Мансуре залишалася в тіні. Вона майже не з’являлася на публіці, не виступала з політичними заявами й рідко давала інтерв’ю за що й отримала свій неофіційний титул, як "невидима жінка".

Дружина Алі Хаменеї Мансуре Ходжасте Багерзаде

Під час Ісламської революції 1979 року, коли Хаменеї неодноразово заарештовували, вона, за спогадами сучасників, підтримувала його діяльність і відвідувала у в’язниці. Після того як у 1989 році Алі Хамененї став верховним лідером Ірану, спосіб життя Мансуре Багерзаде залишався скромним і релігійно виваженим.

"Я думаю, що моєю найбільшою роллю було підтримувати гарну атмосферу в нашому домі, щоб він міг спокійно виконувати свою роботу. Іноді я відвідувала його у в'язниці, не розповідаючи йому про наші проблеми", — сказала в одному інтерв’ю Мансуре.

Коли її запитали, чи допомагає аятола з хатніми справами, вона відповіла, що в нього немає часу, і запевнила, що не очікує від чоловіка жодної підтримки. Зрештою, вона поділилася своєю думкою щодо носіння хіджабу.

"Це найкращий головний убір поза домом. Звичайно, одяг завжди має відповідати ісламським правилам чистоти", — поділилася своїми думками Мансуре.

У Алі Хаменеї та Мансуре було шестеро дітей: четверо синів і дві доньки (одна померла разом з ним). Більшість уникає уваги ЗМІ. Винятком є старший син Моджаба Хаменеї. Він священнослужитель, який тісно пов'язаний з Корпусом вартових Ісламської революції.

