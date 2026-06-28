"Этой страны больше не будет существовать": кому Трамп угрожает полным уничтожением

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Ирана, предупредив, что в случае нового нарушения режима прекращения огня Соединенные Штаты могут прибегнуть к масштабной военной операции. По его словам, подобный сценарий может поставить под угрозу существование Исламской Республики.
Президент США м. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social подтвердил удары США по Ирану.
После этого американский лидер указал, что "возможно, они никогда не научатся" придерживаться взятых на себя обязательств и пригрозил Ирану уничтожением со стороны США.
Новое обострение между Вашингтоном и Тегераном вышло после серии взаимных ударов. По информации американской стороны, конфликт начался с атаки Ирана на гражданское судно в Ормузском проливе. В ответ США нанесли удары по военным целям вблизи стратегически важной морской артерии, назвав свои действия актом возмездия.
Напомним, что ранее, 18 июня, Соединенные Штаты и Иран повторно подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива для судоходства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как переговоры США и Ирана сорвались в последний момент.
Также "Комментарии" писали, действительно ли США и Иран приблизились к мирному соглашению.