"Цієї країни більше не існуватиме": кому Трамп погрожує повним знищенням

Президент США Дональд Трамп виступив з жорсткою заявою на адресу Ірану, попередивши, що у разі нового порушення режиму припинення вогню Сполучені Штати можуть вдатися до масштабної військової операції. За його словами, такий сценарій може поставити під загрозу існування Ісламської Республіки.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social підтвердив удари США по Ірану.

"Літаки США завдали ударів по місцях зберігання іранських ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних об’єктах через те, що вони знову порушили угоду про припинення вогню!", – йдеться в заяві Трампа.

Після цього, американський лідер вказав, що "можливо, вони ніколи не навчаться" дотримуватися взятих на себе зобов'язань та пригрозив Ірану знищенням з боку США.

"Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими й будемо змушені військовим шляхом завершити справу, яку дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламської Республіки Іран більше не існуватиме", — заявив президент США.

Нове загострення між Вашингтоном і Тегераном сталося після серії взаємних ударів. За інформацією американської сторони, конфлікт розпочався з атаки Ірану на цивільне судно в Ормузькій протоці. У відповідь США завдали ударів по військових цілях поблизу стратегічно важливої морської артерії, назвавши свої дії актом відплати.

Нагадаємо, що раніше, 18 червня, Сполучені Штати та Іран повторно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки для судноплавства.

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