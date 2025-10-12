logo

BTC/USD

111822

ETH/USD

3845.06

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток "Европа опозорилась по полной": что удалось сделать Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

"Европа опозорилась по полной": что удалось сделать Трампу

Перемирие между Израилем и ХАМАС стало возможным благодаря Трампу и его команде. Европа оказалась бессильна на фоне дипломатии США.

12 октября 2025, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Историческое перемирие между Израилем и ХАМАСом может закончить длительную войну на Ближнем Востоке. 13 октября ХАМАС должен освободить всех заложников, а с 10 октября в регионе царит тишина, ведь израильские танки отведены, а стрельба прекратилась. Как пишет издание BILD, это стало возможным благодаря президенту США Дональду Трампу, тогда как "Европа опозорилась".

"Европа опозорилась по полной": что удалось сделать Трампу

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

BILD указывает, что решающую роль в переговорах сыграли зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Они напрямую контактировали с ключевыми сторонами конфликта, а окончательное решение принял лично Трамп.

Как пишет немецкое издание, этот дипломатический прорыв, сделанный тремя бизнесменами из сферы недвижимости, демонстрирует новую геополитическую реальность, когда успех в международной политике достигается не из-за сложной бюрократии, а из-за быстрых и жестких решений.

"Европа в этом контексте проявила себя абсолютно импотентной, бессильной, слабой и контрпродуктивной. И, по моему мнению, действительно опозорилась по полной программе", — сказал глава Axel Springer Маттиас Депфнер в подкасте шеф-редактора BILD Пауля Ронцхаймера.

Депфнер считает, что ЕС действует наивно, пытаясь убедить автократические режимы "вежливыми разговорами" и компромиссами. По его словам, такой подход не работает в условиях стран, уважающих силу, а не мягкие сигналы. Вместо этого, часто критикуемый в Европе жесткий стиль Дональда Трампа, оказался эффективным в переговорах с режимами и группировками, не реагирующими на дипломатические "мягкие" формулы.

"ЕС считает, что если с автократами, диктаторами, террористами говорить вежливо, предлагать компромиссы, избегать эскалации и идти на уступки, то они станут более дружелюбными, более мягкими и миролюбивыми", — считает Депфнер.

По мнению Депфнера, позиция Европы по войне в Газе, служила "сигналом, который усиливал ХАМАС".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп тайно помогает Украине. Раскрыты неожиданные детали ударов по РФ.

Также "Комментарии" писали, что Трамп объявил о подписании "первого этапа мирного плана" между Израилем и ХАМАС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian/25893
Теги:

Новости

Все новости