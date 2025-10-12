Историческое перемирие между Израилем и ХАМАСом может закончить длительную войну на Ближнем Востоке. 13 октября ХАМАС должен освободить всех заложников, а с 10 октября в регионе царит тишина, ведь израильские танки отведены, а стрельба прекратилась. Как пишет издание BILD, это стало возможным благодаря президенту США Дональду Трампу, тогда как "Европа опозорилась".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

BILD указывает, что решающую роль в переговорах сыграли зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Они напрямую контактировали с ключевыми сторонами конфликта, а окончательное решение принял лично Трамп.

Как пишет немецкое издание, этот дипломатический прорыв, сделанный тремя бизнесменами из сферы недвижимости, демонстрирует новую геополитическую реальность, когда успех в международной политике достигается не из-за сложной бюрократии, а из-за быстрых и жестких решений.

"Европа в этом контексте проявила себя абсолютно импотентной, бессильной, слабой и контрпродуктивной. И, по моему мнению, действительно опозорилась по полной программе", — сказал глава Axel Springer Маттиас Депфнер в подкасте шеф-редактора BILD Пауля Ронцхаймера.

Депфнер считает, что ЕС действует наивно, пытаясь убедить автократические режимы "вежливыми разговорами" и компромиссами. По его словам, такой подход не работает в условиях стран, уважающих силу, а не мягкие сигналы. Вместо этого, часто критикуемый в Европе жесткий стиль Дональда Трампа, оказался эффективным в переговорах с режимами и группировками, не реагирующими на дипломатические "мягкие" формулы.

"ЕС считает, что если с автократами, диктаторами, террористами говорить вежливо, предлагать компромиссы, избегать эскалации и идти на уступки, то они станут более дружелюбными, более мягкими и миролюбивыми", — считает Депфнер.

По мнению Депфнера, позиция Европы по войне в Газе, служила "сигналом, который усиливал ХАМАС".

