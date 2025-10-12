Історичне перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС може закінчити тривалу війну на Близькому Сході. 13 жовтня ХАМАС має звільнити всіх заручників, а вже з 10 жовтня в регіоні панує тиша, адже ізраїльські танки відведені, а стрілянина припинилася. Як пише видання BILD, це стало можливим завдяки президенту США Дональду Трампу, тоді як "Європа зганьбилася".

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

BILD вказує, що вирішальну роль у перемовинах відіграли зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець щодо Близького Сходу Стів Віткофф. Вони безпосередньо контактували з ключовими сторонами конфлікту, а остаточне рішення ухвалив особисто Трамп.

Як пише німецьке видання, цей дипломатичний прорив, зроблений трьома бізнесменами зі сфери нерухомості, демонструє нову геополітичну реальність, коли успіх у міжнародній політиці досягається не через складну бюрократію, а через швидкі та жорсткі рішення.

"Європа в цьому контексті проявила себе абсолютно імпотентною, безсилою, слабкою та контрпродуктивною. І, на мою думку, справді зганьбилася за повною програмою", — сказав голова Axel Springer Маттіас Депфнер у подкасті шеф-редактора BILD Пауля Ронцхаймера.

Депфнер вважає, що ЄС діє наївно, намагаючись переконати автократичні режими "ввічливими розмовами" та компромісами. За його словами, такий підхід не працює в умовах країн, де поважають силу, а не м’які сигнали. Натомість жорсткий стиль Дональда Трампа, який часто критикують у Європі, виявився ефективним у переговорах із режимами та угрупованнями, що не реагують на дипломатичні "м’які" формули.

"ЄС вважає, що якщо з автократами, диктаторами, терористами говорити ввічливо, пропонувати компроміси, уникати ескалації та йти на поступки, то вони стануть дружелюбнішими, м'якшими і миролюбнішими", — вважає Депфнер.

На думку Депфнера, позиція Європи щодо війни в Газі, служила "сигналом, який посилював ХАМАС".

