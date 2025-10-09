Мир таки став ближчим: яке важливе оголошення зробив Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ. Про це Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль та ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого і вічного миру", – зазначив американський лідер.

Дональд Трамп підкреслив, що до всіх сторін "ставитимуться справедливо", і подякував посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини за їхню роль у досягненні "історичної та безпрецедентної події".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив це "великим днем для Ізраїлю" і повідомив, що у четвер скличе уряд, щоб "затвердити угоду та повернути всіх заручників додому".

"Заручників буде звільнено через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду. Очікується, що це відбудеться не пізніше понеділка", – повідомив неназваний американський чиновник.

Зазначається, що переговори щодо завершення операції відбулися в Єгипті, куди в середу вранці прибули Стів Уіткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, які представляли США. У переговорах також брали участь представники Ізраїлю та ХАМАС, а також посередники з Катару, Єгипту та Туреччини.

