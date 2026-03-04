Financial Times: Иран будет атаковать энергетические объекты региона по сценарию, разработанному Али Хаменеи

Иранские власти приступили к воплощению масштабной стратегии дестабилизации, которую разработал погибший верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Как сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники в правительстве Ирана, цель плана — посеять хаос в регионе, вызвать потрясения на мировых финансовых рынках и заставить США и Израиль пойти на уступки.

Али Хаменеи

По данным журналистов, Хаменеи начал готовить этот сценарий еще в июне прошлого года в ответ на военные действия Соединенных Штатов. Документ предусматривает систематические атаки на критическую энергетическую инфраструктуру и объекты, уничтожение которых спровоцирует масштабные сбои авиационного сообщения всего Ближнего Востока.

Инсайдер издания объяснил такую радикализацию отсутствием альтернатив для Тегерана. "У нас не было другого выбора, кроме как обострить ситуацию и устроить большой пожар, чтобы все увидели", — цитирует газета слова представителя иранского правительства.

В Тегеране утверждают, что пошли на этот шаг после того, как оппоненты пренебрегли их приоритетами безопасности. Собеседник FT подчеркнул: "Когда были пересечены наши красные линии в нарушение всех международных законов, мы больше не могли соблюдать правила игры".

Реализация этого плана, по мнению экспертов, ставит под угрозу не только региональную стабильность, но и поставку энергоносителей по всему миру.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что информация об официальном назначении нового верховного лидера Ирана пока остается противоречивой. Хотя оппозиционный ресурс Iran International накануне заявил, что 56-летний Моджтаба Хаменеи уже избран на должность после гибели его отца, издание The New York Times сообщает об отсутствии финального решения.