Інтрига навколо наступника: чи став син Хаменеї новим лідером Ірану

Інформація про офіційне призначення нового верховного лідера Ірану наразі залишається суперечливою. Хоча опозиційний ресурс Iran International напередодні заявив, що 56-річного Моджтабу Хаменеї вже обрали на посаду після загибелі його батька, видання The New York Times повідомляє про відсутність фінального рішення.

Моджтаба Хаменеї

Згідно з даними західних журналістів, Рада експертів провела два засідання, де Моджтаба Хаменеї дійсно фігурував як фаворит. Однак частина впливового духовенства висловила застереження щодо негайного оприлюднення імені наступника, оскільки "частина духовенства висловила застереження щодо швидкого оголошення наступника, побоюючись за його безпеку".

Крім сина покійного лідера, серед можливих претендентів розглядають:

Алірезу Арафі — представника тимчасової керівної ради;

Хасана Хомейні — онука засновника ісламської республіки.

Експерти зазначають, що обидва альтернативні кандидати "вважаються більш поміркованими, ніж Моджтаба Хаменеї", чия можлива перемога пов'язується з тиском з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Це призначення відбувається у надзвичайно напружений момент, коли вище керівництво Ірану перебуває під тиском зовнішніх атак та внутрішньої нестабільності. Моджтаба Хаменеї тривалий час залишався непублічною, але впливовою фігурою, контролюючи значну частину силового апарату країни.