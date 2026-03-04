Іранська влада розпочала втілення масштабної стратегії дестабілізації, яку розробив загиблий верховний лідер аятола Алі Хаменеї. Як повідомляє видання Financial Times, посилаючись на джерела в уряді Ірану, мета плану — посіяти хаос у регіоні, спричинити потрясіння на світових фінансових ринках та змусити США та Ізраїль піти на поступки.

За даними журналістів, Хаменеї почав готувати цей сценарій ще в червні минулого року у відповідь на військові дії Сполучених Штатів. Документ передбачає систематичні атаки на критичну енергетичну інфраструктуру та об'єкти, знищення яких спровокує масштабні збої в авіаційному сполученні всього Близького Сходу.

Інсайдер видання пояснив таку радикалізацію відсутністю альтернатив для Тегерана. "У нас не було іншого вибору, окрім як загострити ситуацію та влаштувати велику пожежу, щоб усі побачили", — цитує газета слова представника іранського уряду.

У Тегерані стверджують, що пішли на цей крок після того, як опоненти знехтували їхніми безпековими пріоритетами. Співрозмовник FT підкреслив: "Коли були перетнуті наші червоні лінії в порушення всіх міжнародних законів, ми більше не могли дотримуватися правил гри".

Реалізація цього плану, на думку експертів, ставить під загрозу не лише регіональну стабільність, а й стабільність постачання енергоносіїв по всьому світу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що інформація про офіційне призначення нового верховного лідера Ірану наразі залишається суперечливою. Хоча опозиційний ресурс Iran International напередодні заявив, що 56-річного Моджтабу Хаменеї вже обрали на посаду після загибелі його батька, видання The New York Times повідомляє про відсутність фінального рішення.