Финиш или ловушка: что стоит за завершением войны США и Ирана

Президент США Дональд Трамп считает войну с Ираном завершенной, о чем он в пятницу, 1 мая, уведомил Конгресс страны, передает агентство Associated Press (АР). В этот день истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение военного конфликта с Ираном. "Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", — указано в письме Трампа спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли. О чем говорит такое решение Трампа и какие будут последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Трамп действует в своей характерной логике

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко так прокомментировал ситуацию:

"Если говорить прямо, мы видим не завершение войны, а лишь паузу в активной фазе боевых действий. Конфликт никуда не исчез – он просто переходит в другую, более сложную и менее заметную форму".

Эксперт отметил, Дональд Трамп действует в своей характерной логике: быстрое решение, быстрая фиксация результата и попытка представить его как завершённую историю. Но в случае с Ираном такой подход не работает. Это системный, долгосрочный оппонент, который не признаёт поражений и строит свою стратегию на затяжном противостоянии.

"Даже при остановке боевых действий давление никуда не денется. Оно будет продолжаться через санкции, политическое влияние и экономические инструменты. Важную роль здесь играет и Ормузский пролив – один из ключевых рычагов, через который Иран способен влиять на глобальные энергетические рынки и создавать напряжение без прямого военного столкновения", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Сергей Дойко подытоживает, поэтому сейчас мы скорее наблюдаем не итог, а переход конфликта в затяжную фазу. Ни одна из сторон не может заявить о полной победе, но каждая будет пытаться подать происходящее как свой успех. В реальности же противостояние сохранится – просто в более гибридном, экономическом и политическом формате, и продлиться оно может достаточно долго.

Самый вероятный сценарий – это замороженная неопределенность на ближайшие три-шесть месяцев

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что на самом деле Дональд Трамп совершил ожидаемый юридический маневр – объявил "завершение боевых действий" для обхода конституционного дедлайна Конгресса 1 мая. Это единственное, что изменилось конкретно и верифицировано. Ормузский пролив остается фактически закрытым. Переговоры – в тупике. Визит Арагчи в Путин не дал результатов. Пакистан демонтировал инфраструктуру ожидания переговоров – это само по себе красноречивый сигнал.

"Скорее всего сценарий в таком случае – это замороженная неопределенность на ближайшие три-шесть месяцев. Это не случайность и не временный сбой – это структурно обусловленный результат: ни один из актеров не имеет достаточного стимула для полного выхода прямо сейчас, все переговорные форматы исчерпаны или заблокированы, а маневр Трампа с Конгрессом парадоксально уменьшил срочность для обеих сторон", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас есть три ключевых препятствия: его Трампа, его невежество и оправданное недоверие Ирану к американским соглашениям после выхода из JCPOA в 2018 году.

"Но есть четвертый фактор: Иран тоже не может первым сделать шаг не потому, что не хочет, а потому, что новое руководство КСИР требует подать любой выход как победу своей аудитории. То есть обе стороны психологически заблокированы симметрично – и это делает замороженную неопределенность не просто вероятным, а структурно неизбежным результатом в краткосрочной перспективе. Единственное, что может сломить это равновесие раньше – не дипломатия и не военная эскалация, а экономический шок, который становится неуправляемым для американских избирателей к осени 2026 года. Но даже тогда выход потребует того, что Крюгман (американский публицист – ред.) назвал "взаимным прекращением без формального соглашения" — единого формата, позволяющего обеим сторонам не признавать поражение публично", – отметил эксперт.

По его словам, для Украины в этой картине одно принципиальное наблюдение: замороженный иранский конфликт является для России лучше сценарием, чем любое скорое завершение. Именно поэтому Москва не заинтересована в содействии соглашению, несмотря на публичную риторику о посредничестве.

