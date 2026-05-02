Финиш или ловушка: что стоит за завершением войны США и Ирана

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп считает войну с Ираном завершенной, о чем он в пятницу, 1 мая, уведомил Конгресс страны, передает агентство Associated Press (АР). В этот день истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение военного конфликта с Ираном. "Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", — указано в письме Трампа спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли. О чем говорит такое решение Трампа и какие будут последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко так прокомментировал ситуацию:
Эксперт отметил, Дональд Трамп действует в своей характерной логике: быстрое решение, быстрая фиксация результата и попытка представить его как завершённую историю. Но в случае с Ираном такой подход не работает. Это системный, долгосрочный оппонент, который не признаёт поражений и строит свою стратегию на затяжном противостоянии.
Сергей Дойко подытоживает, поэтому сейчас мы скорее наблюдаем не итог, а переход конфликта в затяжную фазу. Ни одна из сторон не может заявить о полной победе, но каждая будет пытаться подать происходящее как свой успех. В реальности же противостояние сохранится – просто в более гибридном, экономическом и политическом формате, и продлиться оно может достаточно долго.
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что на самом деле Дональд Трамп совершил ожидаемый юридический маневр – объявил "завершение боевых действий" для обхода конституционного дедлайна Конгресса 1 мая. Это единственное, что изменилось конкретно и верифицировано. Ормузский пролив остается фактически закрытым. Переговоры – в тупике. Визит Арагчи в Путин не дал результатов. Пакистан демонтировал инфраструктуру ожидания переговоров – это само по себе красноречивый сигнал.
По его словам, сейчас есть три ключевых препятствия: его Трампа, его невежество и оправданное недоверие Ирану к американским соглашениям после выхода из JCPOA в 2018 году.
По его словам, для Украины в этой картине одно принципиальное наблюдение: замороженный иранский конфликт является для России лучше сценарием, чем любое скорое завершение. Именно поэтому Москва не заинтересована в содействии соглашению, несмотря на публичную риторику о посредничестве.
