Фініш чи пастка: що стоїть за завершенням війни США та Ірану

Президент США Дональд Трамп вважає війну з Іраном завершеною, про що він у п'ятницю, 1 травня, повідомив Конгрес країни, інформує агентство Associated Press (АР). Цього дня минув крайній термін для отримання схвалення Конгресу на продовження військового конфлікту з Іраном. "Військові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", — зазначено в листі Трампа до спікера Палати представників Майка Джонсона та тимчасового голови Сенату Чака Грасслі. Про що говорить таке рішення Трампа та які будуть наслідки? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп діє у своїй характерній логіці

Телеведучий, медіаексперт, політичний оглядач Сергій Дойко так прокоментував ситуацію:

Якщо говорити прямо, ми бачимо не завершення війни, а лише паузу в активній фазі бойових дій. Конфлікт нікуди не зник — він просто переходить в іншу, складнішу і менш помітну форму".

Експерт зазначив, Дональд Трамп діє у своїй характерній логіці: швидке рішення, швидка фіксація результату та спроба представити його як завершену історію. Але щодо Ірану такий підхід не працює. Це системний довгостроковий опонент, який не визнає поразок і будує свою стратегію на затяжному протистоянні.

"Навіть за умови зупинки бойових дій тиск нікуди не подінеться. Він триватиме через санкції, політичний вплив та економічні інструменти. Важливу роль тут відіграє і Ормузька протока – один із ключових важелів, через який Іран здатний впливати на глобальні енергетичні ринки та створювати напругу без прямого військового зіткнення", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Сергій Дойко підсумовує, тому зараз ми скоріше спостерігаємо не результат, а перехід конфлікту до затяжної фази. Жодна із сторін не може заявити про повну перемогу, але кожна намагатиметься подати те, що відбувається, як свій успіх. Насправді ж протистояння збережеться – просто у більш гібридному, економічному та політичному форматі, і тривати воно може досить довго.

Найімовірніший сценарій – це заморожена невизначеність на найближчі три-шість місяців.

Директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначив, що насправді Дональд Трамп зробив очікуваний юридичний маневр – оголосив "завершення бойових дій" для обходу конституційного дедлайну Конгресу 1 травня. Це єдине, що змінилося конкретно і верифіковано. Ормузька протока залишається фактично закритою. Переговори – у глухому куті. Візит Арагчі до Путіна не дав результатів. Пакистан демонтував інфраструктуру очікування переговорів – це сам по собі красномовний сигнал.

"Найімовірніший сценарій у такому випадку – це заморожена невизначеність на найближчі три-шість місяців. Це не випадковість і не тимчасовий збій – це структурно обумовлений результат: жоден з акторів не має достатнього стимулу для повного виходу прямо зараз, всі наявні переговорні формати вичерпані або заблоковані, а маневр Трампа з Конгресом парадоксально зменшив терміновість для обох сторін", – зазначив експерт.

За його словами, наразі є три ключові перешкоди: его Трампа, його невігластво і виправдана недовіра Ірану до американських угод після виходу з JCPOA у 2018 році.

"Але є четвертий фактор: Іран теж не може першим зробити крок не тому, що не хоче, а тому, що нове керівництво КВІР потребує подати будь-який вихід як перемогу своїй аудиторії. Тобто обидві сторони психологічно заблоковані симетрично — і це робить заморожену невизначеність не просто ймовірним, а структурно неминучим результатом у короткостроковій перспективі. Єдине, що може зламати цю рівновагу раніше – не дипломатія і не військова ескалація, а економічний шок, що стає некерованим для американських виборців до осені 2026 року. Але навіть тоді вихід вимагатиме того, що Крюгман (американський публіцист – ред.) назвав "взаємним припиненням без формальної угоди" — єдиного формату, який дозволяє обом сторонам не визнавати поразки публічно", – зазначив експерт.

За його словами, для України у цій картині одне принципове спостереження: заморожений іранський конфлікт є для Росії кращим сценарієм, ніж будь-яке швидке завершення. Саме тому Москва не зацікавлена у сприянні угоді, попри публічну риторику про посередництво.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп іде в лоба: який ультиматум США вирішили виставити Європі.



