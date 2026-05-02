Фініш чи пастка: що стоїть за завершенням війни США та Ірану

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп вважає війну з Іраном завершеною, про що він у п'ятницю, 1 травня, повідомив Конгрес країни, інформує агентство Associated Press (АР). Цього дня минув крайній термін для отримання схвалення Конгресу на продовження військового конфлікту з Іраном. "Військові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", — зазначено в листі Трампа до спікера Палати представників Майка Джонсона та тимчасового голови Сенату Чака Грасслі. Про що говорить таке рішення Трампа та які будуть наслідки? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Телеведучий, медіаексперт, політичний оглядач Сергій Дойко так прокоментував ситуацію:
Експерт зазначив, Дональд Трамп діє у своїй характерній логіці: швидке рішення, швидка фіксація результату та спроба представити його як завершену історію. Але щодо Ірану такий підхід не працює. Це системний довгостроковий опонент, який не визнає поразок і будує свою стратегію на затяжному протистоянні.
Сергій Дойко підсумовує, тому зараз ми скоріше спостерігаємо не результат, а перехід конфлікту до затяжної фази. Жодна із сторін не може заявити про повну перемогу, але кожна намагатиметься подати те, що відбувається, як свій успіх. Насправді ж протистояння збережеться – просто у більш гібридному, економічному та політичному форматі, і тривати воно може досить довго.
Директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначив, що насправді Дональд Трамп зробив очікуваний юридичний маневр – оголосив "завершення бойових дій" для обходу конституційного дедлайну Конгресу 1 травня. Це єдине, що змінилося конкретно і верифіковано. Ормузька протока залишається фактично закритою. Переговори – у глухому куті. Візит Арагчі до Путіна не дав результатів. Пакистан демонтував інфраструктуру очікування переговорів – це сам по собі красномовний сигнал.
За його словами, наразі є три ключові перешкоди: его Трампа, його невігластво і виправдана недовіра Ірану до американських угод після виходу з JCPOA у 2018 році.
За його словами, для України у цій картині одне принципове спостереження: заморожений іранський конфлікт є для Росії кращим сценарієм, ніж будь-яке швидке завершення. Саме тому Москва не зацікавлена у сприянні угоді, попри публічну риторику про посередництво.
