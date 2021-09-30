logo
Русский Українська

BTC/USD

43588.98

ETH/USD

2987.98

LTC/USD

151.86

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток G20 проведет саммит по ситуации в Афганистане
commentss НОВОСТИ Все новости

G20 проведет саммит по ситуации в Афганистане

В рамках саммита лидеры "Большой двадцатки" создать общую стратегию по предотвращению ситуации

30 сентября 2021, 23:39
Автор:

Ольга Чародий

Во вторник, 12 октября, страны "Большой двадцатки" (G20) проведут саммит по отношению к нынешней ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава итальянского правительства Марио Драги, сообщает международное издание Reuters. Италия инициировала проведение саммита, поскольку председательствует в G20 в 2021 году.

G20 проведет саммит по ситуации в Афганистане

Талибы - фото из открытых источников

К этому Драги обсудил нынешнюю ситуацию в Афганистане с российским президентом Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.


"Мы должны понять, есть общие цели между странами G20 ... Мы дошли до точки, когда нам нужно заботиться о том, чтобы спасать жизни людей", — пояснил итальянский политик.


В рамках саммита лидеры "Большой двадцатки" создать общую стратегию по предотвращению ситуации, в которой Афганистан станет "убежищем для боевиков".

К слову, это внеочередной саммит, на котором будет обсуждаться только тему Афганистана. Кроме представителей двадцатки, на саммите будут участники из Катара, МВФ, Всемирного банка и ООН. Очередной саммит состоится в Риме 30 — 31 октября.


Напомним, в Афганистане, женщины ранее работавшие судьями, подвергаются преследованиям от преступников, которых талибы выпустили из тюрьмы. Об этом сообщает BBC. Эти судьи были одними из первых по защите прав женщин в Афганистане. Теперь более 220 женщин-судей скрываются за страха возмездия от правления талибов. Все эти женщины получали угрозы. Их дома, где они раньше жили, посещали талибы. Те, в свою очередь, от преследований открещиваются. Говорят, что впервые об этом услышали. "Женщины-судьи должны жить, как любая другая семья, не опасаясь. Никто не должен им угрожать. Наши специальные воинские части обязаны расследовать такие жалобы и действовать, если они есть нарушения, — сказал пресс-секретарь Талибана Билал Карими.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/g20-extraordinary-meeting-afghanistan-be-held-oct-12-draghi-2021-09-29/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ