G20 проведет саммит по ситуации в Афганистане

Во вторник, 12 октября, страны "Большой двадцатки" (G20) проведут саммит по отношению к нынешней ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава итальянского правительства Марио Драги, сообщает международное издание Reuters. Италия инициировала проведение саммита, поскольку председательствует в G20 в 2021 году.

Талибы - фото из открытых источников

К этому Драги обсудил нынешнюю ситуацию в Афганистане с российским президентом Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.





"Мы должны понять, есть общие цели между странами G20 ... Мы дошли до точки, когда нам нужно заботиться о том, чтобы спасать жизни людей", — пояснил итальянский политик.





В рамках саммита лидеры "Большой двадцатки" создать общую стратегию по предотвращению ситуации, в которой Афганистан станет "убежищем для боевиков".

К слову, это внеочередной саммит, на котором будет обсуждаться только тему Афганистана. Кроме представителей двадцатки, на саммите будут участники из Катара, МВФ, Всемирного банка и ООН. Очередной саммит состоится в Риме 30 — 31 октября.





Напомним, в Афганистане, женщины ранее работавшие судьями, подвергаются преследованиям от преступников, которых талибы выпустили из тюрьмы. Об этом сообщает BBC. Эти судьи были одними из первых по защите прав женщин в Афганистане. Теперь более 220 женщин-судей скрываются за страха возмездия от правления талибов. Все эти женщины получали угрозы. Их дома, где они раньше жили, посещали талибы. Те, в свою очередь, от преследований открещиваются. Говорят, что впервые об этом услышали. "Женщины-судьи должны жить, как любая другая семья, не опасаясь. Никто не должен им угрожать. Наши специальные воинские части обязаны расследовать такие жалобы и действовать, если они есть нарушения, — сказал пресс-секретарь Талибана Билал Карими.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!