Гашиш, "украшенный" фотографиями Путина: что нашли на морском берегу в Ливии

В Ливии, на берегу моря на северо-востоке страны, местный житель обнаружил более 300 брикетов гашиша. Наркотики были упакованы в пленку, и на каждом брикете было фото российского президента Владимира Путина. Ливиец сообщил о своей находке представителей местной полиции. Об этом информирует The Libya Observer, сделав ссылку на представителей ливийской полиции.

Гашиш со снимками Путина обнаружили в Ливии-libyapress2010/Twitter

Партию наркотиков обнаружил житель города Эль-Мардж, расположенного на северо-востоке этой страны. Психотропное вещество было расфасовано и находилось в 323 брикетах. Каждая упаковка содержала изображение российского лидера Владимира Путина. Сколько весила находка, не сообщают.

Интересно, что на фотографиях, которые были на упаковке, российский лидер изображен в классическом костюме с черным галстуком.

Также это медиа отметило, что недавно, так же на восточном побережье моря, ливийцы нашли брикеты с таким же наркотиком, но на упаковке были фото Пабло Эскобара.

Ливийские правоохранители выдвигают свою версию. В частности, они утверждают, что в море утонула какая-то очередная партия наркотиков, которую должен был получить один из местных наркоторговцев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Таиланде изъяли наркотики на 30 миллионов долларов: метамфетамин спрятали в боксерские мешки.

Власти Таиланда в четверг, 23 декабря, изъяли кристаллический метамфетамин стоимостью почти 30 миллионов долларов в боксерских грушах, направлявшихся в Австралию.

Таможенники проверили груз после того, как возникли подозрения в тренировочном оборудовании тайского производства, которое не пользуется большим спросом в Австралии, сообщили на пресс-конференции в Бангкоке чиновники Таиланда и Австралии.



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