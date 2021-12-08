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Где в мире сократили рабочую неделю и кто будет работать по новому графику

Объединенные Арабские Эмираты ввели сокращенную рабочую неделю

сегодня, 13:14
Автор:

Козлова Альбіна
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В ОАЭ государственные учреждения перейдут на новый график работы. Выходные у работников этих учреждений будут начинаться в пятницу после обеда и завершаться в понедельник. Об этом сообщает aljazeera.

Где в мире сократили рабочую неделю и кто будет работать по новому графику

Четырехдневный график работы введут в ОАЕ, фото из открытых источников

По-новому начнут работать в арабской стране с 1 января 2022 года. В настоящее время в этой стране государственные служащие работают с воскресенья до пятницы. Виходные у них – пятница и суббота. Такие изменения в графике работы должны способствовать повышению конкурентоспособности ОАЭ в секторах экономики и бизнеса.

К тому же расширенные выходные будут способствовать улучшению баланса между работой и личной жизнью и повысят уровень социального благополучия. У работников должна возрасти производительность, что будет оказывать положительное влияние на развитие бизнеса.

Также сообщается, что государственные служащие смогут выбирать гибкий график работы в пятницу или даже в этот день работать из дома. Ведь граждане посещают пятничные проповеди и молитвы.

В большинстве мусульманских стран пятница считается самым святым днем ​​недели. В странах Ближнего Востока некоторые магазины не открываются, пока не завершится молитва в пятницу. В ОАЭ хотят ввести такие рабочие графики, как в странах Запада.

По словам Скотта Ливермора, главного экономиста консалтинговой фирмы Oxford Economics Middle East, с одной стороны, такой график может создать проблемы с точки зрения управления затратами на производство. Кроме того, это должно помочь международно ориентированному бизнесу, являющемуся важной опорой экономики, привлекать новые инвестиции.

Как сообщал портал "Комментарии", медведь оторвал дверь у дорогого Lamborghini, принадлежащего арабскому шейху.



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Источник: https://www.aljazeera.com/economy/2021/12/7/uae-announces-changes-to-workweek-for-employees-of-govt-sector
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