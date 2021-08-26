Ни один самолёт не захвачен: Кулеба об эвакуации из Афганистана

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Афганистане нет ни одного украинского самолёта, который бы находился в плену. Об этом он сказал на своём брифинге.

События в Афганистане, фото УНИАН

"Да, самолёту угрожали, но данная проблема уже не актуальна. Сейчас не один украинский самолёт, который должен эвакуировать людей из Афганистана не находится ни в чьем плену", — сообщает глава МИД Украины.

Также, он подтвердил, что всё под контролем.

К слову, Дмитрий Кулеба объяснил, что это была одна из рабочих ситуаций и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что никаких захватов не было.

"Такого и близко не предусматривалось. Журналисты просто подхватили и раскрутили это, как сенсацию, а самого захвата не было", — объясняет Енин.

Напомним, что 17 августа, "Комментарии" сообщали о захвате украинского самолёта с эвакуированными в Кабуле(Афганистан).

Отметим, что Украина эвакуирует людей из Афганистана.

Также, напомним, что 15 августа талибы заявили о своей власти в Афганистане.

Тогда министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в своём видеообращении заявил, что всю власть будут передавать мирным путём, а в президентском дворце обсудят её передачу.

При этом тысячи людей пытаются покинуть Афганистан из городского аэропорта.

Также "Талибан" провозгласил новое государство на территории страны — Исламский Эмират Афганистан.

Подчеркнём, что 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан, перед этим подав в отставку.

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