Главный союзник Кремля обиделся на Москву и вызвал на ковер российского представителя

В Министерстве иностранных дел Ирана вызвали для разговора временного поверенного в делах России и выразили протест. Причина такого шага – поддержанное РФ заявление с антииранской риторикой.

Иран вызвал в МИД представителя России (фото из открытых источников)

Об этом информирует иранское государственное издание IRNA .

В Тегеране обиделись на РФ по поводу содержания совместного заявления, принятого после завершения работы шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел. В этом заявлении содержался призыв о мирном урегулировании конфликта между Ираном и ОАЭ в отношении трех островов, расположенных в Персидском заливе.

Во время разговора с дипломатом из РФ сотрудники иранского МИД сделали упор на "территориальную целостность страны" и подчеркни необходимость уважения к суверенитету и территориальной целостности. Еще представители иранского МИД отмечают, что три острова в Персидском заливе навсегда принадлежат Ирану.

"Правительство Исламской Республики Иран считает любые претензии любой стороны по этому поводу неприемлемыми", — заявляет Министерство иностранных дел Ирана.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия и Иран подписали новые декларации . Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл с визитом в Москву, где встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи министры заявили, что подписали декларации, которые помогут избегать санкций США.

В начале переговоров Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран подписали совместную декларацию с министром иностранных дел Хосейном Абдоллахианом. По словам российского министра, такое сближение с Ираном позволит избежать санкций США и их союзников.

