Главный союзник России помог ХАМАСу спланировать вторжение в Израиль: подробности

Атаки боевиков ХАМАСа на Израиль, начавшиеся в субботу утром, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal" со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы.

Иран. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, планирование было довольно тщательным. Приготовления начались еще в августе. Примерно раз в две недели проходили встречи, на которых согласовывались все детали, утверждались окончательные решения. Таким образом, именно при содействии иранских спецслужб удалось не только сохранить подготовку в секрете, но и тщательно все перепроверить и спланировать. Именно Тегеран дал "зеленый свет" нападению на Израиль во время тайной встречи в Бейруте в прошлый понедельник. Из-за этого вторжение вышло действительно неожиданным и шокирующим.

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