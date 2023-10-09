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Главный союзник России помог ХАМАСу спланировать вторжение в Израиль: подробности

При содействии Ирана нападение планировали с августа

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Атаки боевиков ХАМАСа на Израиль, начавшиеся в субботу утром, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal" со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. 

Главный союзник России помог ХАМАСу спланировать вторжение в Израиль: подробности

Иран. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, планирование было довольно тщательным. Приготовления начались еще в августе. Примерно раз в две недели проходили встречи, на которых согласовывались все детали, утверждались окончательные решения. Таким образом, именно при содействии иранских спецслужб удалось не только сохранить подготовку в секрете, но и тщательно все перепроверить и спланировать. Именно Тегеран дал "зеленый свет" нападению на Израиль во время тайной встречи в Бейруте в прошлый понедельник. Из-за этого вторжение вышло действительно неожиданным и шокирующим. 


Читайте также на портале "Комментарии" — идут третьи сутки после атаки ХАМАС на Израиль. Эскалация продолжается. Ливанская "Хезболла", поддерживаемая Ираном, начала атаковать юг Израиля. И израильский военно-политический кабинет ввел в действе пункт "40 алеф", что фактически означает признание состояния войны. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – продолжает усиливаться эскалация на Ближнем Востоке, где боевики ХАМАС атаковали Израиль, после чего тот начал свои ответные меры. О чем говорит реакция Украины и других стран на нападение на Израиль и его удары по сектору Газа? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-israel-hamas-strike-planning-bbe07b25
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