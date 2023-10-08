Эскалация на Ближнем Востоке: как отреагировал мир – в чем опасность конфликта

Вторые сутки продолжается эскалация на Ближнем Востоке, где боевики ХАМАС атаковали Израиль, после чего тот начал свои ответные меры. О чем говорит реакция Украины и других стран на нападение на Израиль и его удары по сектору Газа? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Эскалация конфликта между Израилем и Сектором Газа

Перед украинским МИД стоит непростая задача

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

Для Ирана вполне логичны заявления о поддержке ХАМАС Тем более, что Иран максимально педалирует тему, что речь идет о защите исламских святынь. А именно – мечети Аль-Масджид аль-Акса, расположенной на Храмовой горе Иерусалима, где в последнее время некорректно, вызывающе вели себя израильтяне. Так что Иран будет пытаться вывести себя либо свои прокси-силы в формат единственной силы, которая способна резко, радикально и быстро выступить в защиту ислама". "Для России любое дополнительное масштабирование конфликта – выгодно. И на это недаром обращают внимание в Украине

Вокруг этого трека, уверен эксперт, Тегеран и будет выстраивать свою политику. Независимо от того, станет ли он вмешиваться в войну непосредственно или нет.

"И, несмотря на то, что Иран – шиитская страна, такая позиция может найти понимание во многих суннитских государствах, – прогнозирует Игорь Тышкевич. – С точки зрения суннитских государств, аравийских монархий, Турции и так далее – первая реакция была достаточно сдержанной. Ведь данная война фактически ломает выстраиваемую политическую конфигурацию по созданию новой системы безопасности в регионе. Им невыгодно это. Но есть настроения собственного населения, которое религиозно. И которому близки тезисы (о необходимости защиты ислама), продвигаемые ХАМАС и Ираном. Именно поэтому первые заявления были достаточно мягкими как для арабских государств. Но при этом отдельно артикулировалась ситуация с мечетью Аль-Масджид аль-Акса".

В случае затягивания конфликта, в случае наземной операции Израиля, каждый день будет работать против трека на нормализацию ситуации, уверен эксперт. Он прогнозирует, что, если счет пойдет на месяцы, вероятнее всего, эта война откатит ситуацию в регионе к временам 10-15-летней давности.

и со стороны Европы Украина также предсказуемо осуждает атаку ХАМАС. Но при этом, учитывая весь ближневосточный узел, перед украинским МИД стоит непростая задача, – считает Игорь Тышкевич. – С одной стороны – необходимо демонстрировать неприемлемость подобных террористических атак на другое государство. С другой – своей жесткой позицией важно не создавать проблем в отношениях с исламскими государствами". "С точки зрения Западного мира – видим предсказуемую поддержку Израиля. И со стороны США

Ключевые международные игроки поделились по уже существующими линиям

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что обострение на Ближнем Востоке подтверждает проявление оси зла, о которой Украина неоднократно говорила. Подчеркивая, что слабость миропорядка будет провоцировать всё больше конфликтов в мире, в том числе обостряя хронические больные точки.

ответные удары – настолько же неожиданны, как и ожидаемы, – считает эксперт. – Неудивительно, что Украины достаточно быстро отреагировала, в том числе заявлением президента в поддержку принципа права на самооборону (в данном случае со стороны Израиля) и неприемлемости террористических форм как таковых. Акцентируя внимание, что это — не нападение на одно государство, а удар по всему миру. И что мы сталкиваемся с таким из-за российской агрессии постоянно". "И нападение ХАМАС на Израиль

По словам Олега Саакяна, ключевые международные игроки поделились по уже существующими линиям. Мусульманские государства – так или иначе – за Палестину и представляющий ее часть ХАМАС. Западные же страны поддерживают Израиль – прежде всего, из-за того, что это было именно террористическое нападение.

"Если бы Израиль быстро и кровопролитно начал операцию в секторе Газа в ответ на данную провокацию, вероятно, реакция Запада была бы другой. Как в случае с занятием израильтянами Голанских высот (спорная территория на Ближнем Востоке, бо́льшая часть которой в 1981 году была занята Израилем, а восточную часть контролирует Сирия – прим. ред.), что международное сообщество в основном осудило. В данном же случае речь идет не столько о еврейском лобби на Западе, сколько о защите принципа противодействия терроризму. Понимая, что либо мы движемся в сторону более безопасного мира, либо, толерантно относясь с такого рода нападениям, подливаем масла в огонь и этого конфликта, и гипотетических – будущих. Фактически сжигая международное право, правопорядок", – поясняет политолог.

Он считает, что для арабского мира происходящее – сложный вызов. Немалая его часть сотрудничает с Израилем, шла по линии нормализации отношений. Как та же Саудовская Аравия, у которой с Израилем на финишной прямой были договоренности о мире и сотрудничестве.

Ведь такое сближение задало бы фарватер в целом для отношений в регионе между арабами и израильтянами", – акцентирует Олег Саакян. "Вероятно, данная эскалация и направлена радикалами на то, чтобы это сорвать

Его не удивляет позиция Ирана, который является экзистенциальным врагом Израиля.

от медиа, соцсетей. С моей точки зрения, Россия не выступает тут ключевым дестабилизатором. Скорее – одним из. Но при этом явно является выгодополучателем от данной эскалации, на что акцентируют в том же Офисе президента Украины Кремль не может сказать, что думает на самом деле. Но при этом никто не удивится, если выяснится, что консультационную и ресурсную поддержку ХАМАС оказывала, в числе прочих, Россия", – констатирует эксперт. "Интересна реакция России. Со стороны того же МИД в лице спикера Захаровой она была крайне невнятной и вялой, в стиле "стороны должны прекратить насилие и проявить сдержанность". При этом видим явное злорадство в исполнении полуофициальных персон типа того же замглавы Совбеза РФ Медведева

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