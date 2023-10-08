Эскалация на Ближнем Востоке: как отреагировал мир – в чем опасность конфликта

Вторые сутки продолжается эскалация на Ближнем Востоке, где боевики ХАМАС атаковали Израиль, после чего тот начал свои ответные меры. О чем говорит реакция Украины и других стран на нападение на Израиль и его удары по сектору Газа? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Эскалация конфликта между Израилем и Сектором Газа
Перед украинским МИД стоит непростая задача
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:
"Для России любое дополнительное масштабирование конфликта – выгодно. И на это недаром обращают внимание в Украине
. Для Ирана вполне логичны заявления о поддержке ХАМАС. Тем более, что Иран максимально педалирует тему, что речь идет о защите исламских святынь. А именно – мечети Аль-Масджид аль-Акса, расположенной на Храмовой горе Иерусалима, где в последнее время некорректно, вызывающе вели себя израильтяне. Так что Иран будет пытаться вывести себя либо свои прокси-силы в формат единственной силы, которая способна резко, радикально и быстро выступить в защиту ислама".
Вокруг этого трека, уверен эксперт, Тегеран и будет выстраивать свою политику. Независимо от того, станет ли он вмешиваться в войну непосредственно или нет.
"И, несмотря на то, что Иран – шиитская страна, такая позиция может найти понимание во многих суннитских государствах, – прогнозирует Игорь Тышкевич. – С точки зрения суннитских государств, аравийских монархий, Турции и так далее – первая реакция была достаточно сдержанной. Ведь данная война фактически ломает выстраиваемую политическую конфигурацию по созданию новой системы безопасности в регионе. Им невыгодно это. Но есть настроения собственного населения, которое религиозно. И которому близки тезисы (о необходимости защиты ислама), продвигаемые ХАМАС и Ираном. Именно поэтому первые заявления были достаточно мягкими как для арабских государств. Но при этом отдельно артикулировалась ситуация с мечетью Аль-Масджид аль-Акса".
В случае затягивания конфликта, в случае наземной операции Израиля, каждый день будет работать против трека на нормализацию ситуации, уверен эксперт. Он прогнозирует, что, если счет пойдет на месяцы, вероятнее всего, эта война откатит ситуацию в регионе к временам 10-15-летней давности.
"С точки зрения Западного мира – видим предсказуемую поддержку Израиля. И со стороны США
, и со стороны Европы. Украина также предсказуемо осуждает атаку ХАМАС. Но при этом, учитывая весь ближневосточный узел, перед украинским МИД стоит непростая задача, – считает Игорь Тышкевич. – С одной стороны – необходимо демонстрировать неприемлемость подобных террористических атак на другое государство. С другой – своей жесткой позицией важно не создавать проблем в отношениях с исламскими государствами".
Ключевые международные игроки поделились по уже существующими линиям
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что обострение на Ближнем Востоке подтверждает проявление оси зла, о которой Украина неоднократно говорила. Подчеркивая, что слабость миропорядка будет провоцировать всё больше конфликтов в мире, в том числе обостряя хронические больные точки.
"И нападение ХАМАС на Израиль
, и ответные удары – настолько же неожиданны, как и ожидаемы, – считает эксперт. – Неудивительно, что Украины достаточно быстро отреагировала, в том числе заявлением президента, в поддержку принципа права на самооборону (в данном случае со стороны Израиля) и неприемлемости террористических форм как таковых. Акцентируя внимание, что это — не нападение на одно государство, а удар по всему миру. И что мы сталкиваемся с таким из-за российской агрессии постоянно".
По словам Олега Саакяна, ключевые международные игроки поделились по уже существующими линиям. Мусульманские государства – так или иначе – за Палестину и представляющий ее часть ХАМАС. Западные же страны поддерживают Израиль – прежде всего, из-за того, что это было именно террористическое нападение.
"Если бы Израиль быстро и кровопролитно начал операцию в секторе Газа в ответ на данную провокацию, вероятно, реакция Запада была бы другой. Как в случае с занятием израильтянами Голанских высот (спорная территория на Ближнем Востоке, бо́льшая часть которой в 1981 году была занята Израилем, а восточную часть контролирует Сирия – прим. ред.), что международное сообщество в основном осудило. В данном же случае речь идет не столько о еврейском лобби на Западе, сколько о защите принципа противодействия терроризму. Понимая, что либо мы движемся в сторону более безопасного мира, либо, толерантно относясь с такого рода нападениям, подливаем масла в огонь и этого конфликта, и гипотетических – будущих. Фактически сжигая международное право, правопорядок", – поясняет политолог.
Он считает, что для арабского мира происходящее – сложный вызов. Немалая его часть сотрудничает с Израилем, шла по линии нормализации отношений. Как та же Саудовская Аравия, у которой с Израилем на финишной прямой были договоренности о мире и сотрудничестве.
"Вероятно, данная эскалация и направлена радикалами на то, чтобы это сорвать
. Ведь такое сближение задало бы фарватер в целом для отношений в регионе между арабами и израильтянами", – акцентирует Олег Саакян.
Его не удивляет позиция Ирана, который является экзистенциальным врагом Израиля.
"Интересна реакция России. Со стороны того же МИД в лице спикера Захаровой она была крайне невнятной и вялой, в стиле "стороны должны прекратить насилие и проявить сдержанность". При этом видим явное злорадство в исполнении полуофициальных персон типа того же замглавы Совбеза РФ Медведева
, от медиа, соцсетей. С моей точки зрения, Россия не выступает тут ключевым дестабилизатором. Скорее – одним из. Но при этом явно является выгодополучателем от данной эскалации, на что акцентируют в том же Офисе президента Украины. Кремль не может сказать, что думает на самом деле. Но при этом никто не удивится, если выяснится, что консультационную и ресурсную поддержку ХАМАС оказывала, в числе прочих, Россия", – констатирует эксперт.
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Ігор
сегодня, 14:05
Подвійні стандарти. Україні можна боротись з окупантами бо так вирішив захід, який за допомогою юдейської пропаганди спровокував це протистояння. А поневоленим юдейським нацизмом народам боротись ні не можна, їм можна терпіти коли їх перетворять на Грозний. Вимкнуті юдейською пропагандою міські малоправославних не вчаться. Обдурені обіцянками карлика, величезної корупції, схема Бені, за якою Шахеди не на Ізраїль полетіли, а на Україну.