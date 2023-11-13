ХАМАС готовил повторное нападение на Израиль: подробности WP

Террористы ХАМАС готовились ко "второй фазе" массированной атаки на Израиль. Цель была одна – спровоцировать более широкий конфликт, втянуть в противостояние другие страны и вызвать кризис в регионе, что в конечно результате должно было привести к разрыву связей Израиля с арабскими странами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на источники в нескольких разведках.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на общение с одним из высокопоставленных израильских чиновников, отмечает, что боевики планировали вторую фазу, в том числе в крупных израильских городах и на военных базах. Доказательства, собранные с 7 октября, свидетельствуют о том, что ХАМАС предусмотрел более глубокие атаки, чтобы спровоцировать войну с Израилем.

По словам официальных лиц, некоторые боевики имели при себе достаточно еды, боеприпасов и снаряжения, чтобы хватило на несколько дней. Они также имели инструкции продолжить наступление вглубь Израиля, если первая волна атак будет успешной, и потенциально нанести удар по крупным израильским городам.



Штурмовым группам ХАМАС удалось проникнуть вплоть до израильского города Офаким, расположенного в 15 милях от Сектора Газа и примерно на половине расстояния между анклавом и Западным берегом реки Иордан.

По словам двух высокопоставленных сотрудников ближневосточной разведки и одного бывшего американского чиновника, который подробно ознакомился с доказательствами, одно из подразделений имело при себе разведывательную информацию и карты, свидетельствующие о намерении продолжить штурм вплоть до границы Западного берега реки Иордан.

По мнению аналитиков, ХАМАС тщательно планировал и готовился к массовому убийству израильских гражданских лиц в таких масштабах, чтобы спровоцировать израильское правительство на ввод войск в Газу.

Такие действия имели целью запустить новую волну насильственного палестинского сопротивления в регионе и свести на нет усилия по нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

По словам представителей разведки, планирование исторического нападения на Израиль длилось более года до событий 7 октября. Представители ХАМАСа прилагали все усилия, чтобы скрыть подготовку, даже когда отдельные лидеры время от времени намекали на свои намерения.

По всей территории Сектора Газа ХАМАС проводил наземные и подземные военные учения. По данным разведки, боевики ХАМАС тренировались с импортными автоматами АК-47, пистолетами, гранатометами и термобарическими снарядами.

По словам представителей западных и ближневосточных разведок, во время тренировок они тщательно изучали населенные пункты и военные базы, чтобы создать матрицу потенциальных целей.

Читайте также на портале "Комментарии" - варианты дальнейшего развития войны на Ближнем Востоке: какой финт снова повторил Путин.