logo

BTC/USD

27514.04

ETH/USD

1593.23

LTC/USD

63.29

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток ХАМАС или Израиль: кого украинцы считают агрессором
commentss НОВОСТИ Все новости

ХАМАС или Израиль: кого украинцы считают агрессором

Опрос показал мнение украинцев, кто является агрессором в войне на Ближнем Востоке, где ХАМАС атаковал Израиль.

сегодня, 16:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

7 октября произошло самое большое вторжение в Израиль за последние 50 лет. Бойцы из ХАМАС атаковали страну из сектора Газа, а затем вошли в пограничные израильские поселения, расстреливая полицейских и местных жителей, как следствие Израиль атаковал сектор Газа ракетами. Социологическая компания Active Group спросила украинцев об их отношении к военным действиям в Израиле.

ХАМАС или Израиль: кого украинцы считают агрессором

Кого украинцы считают агрессором – ХАМАС или Израиль. Фото из открытых источников

Согласно опросу, большинство украинцев считают, что агрессором в войне в Израиле является ХАМАС. Исключительную ответственность за военные действия ХАМАС разделяют 43,7% украинцев, еще 33,4% считают, что палестинская группировка в большей степени является агрессором.


Противоположного мнения придерживается 9,5% и 2,3% украинцев, избравших агрессором в большей степени Израиль или исключительно Израиль соответственно.

ХАМАС или Израиль: кого украинцы считают агрессором - фото 2

Социологическая компания Active Group также провела опрос, повлияет ли конфликт в Израиле на помощь Запада. Большинство украинцев считают, что атака ХАМАС на Израиль не повлияет на помощь для Украины – 34,1%. 26,2% считают, что немного усугубит, а еще 9,3% выбрали вариант существенно ухудшит. Однако почти 15% считают, что инциденты в Израиле улучшат помощь для Украины.

ХАМАС или Израиль: кого украинцы считают агрессором - фото 3

Напомним, что по состоянию на 9 октября министерство здравоохранения Израиля сообщило о 700 погибших и более 2 тыс. раненых во время атаки ХАМАС. В свою очередь представители палестинской группировки заявили, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли более 400 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как ХАМАС обманул Израиль и в четыре этапа атаковал страну Ближнего Востока.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, обвинившем Украину в причастности к нападениям на Израиль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pulsweek/337
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!