ХАМАС или Израиль: кого украинцы считают агрессором

7 октября произошло самое большое вторжение в Израиль за последние 50 лет. Бойцы из ХАМАС атаковали страну из сектора Газа, а затем вошли в пограничные израильские поселения, расстреливая полицейских и местных жителей, как следствие Израиль атаковал сектор Газа ракетами. Социологическая компания Active Group спросила украинцев об их отношении к военным действиям в Израиле.

Кого украинцы считают агрессором – ХАМАС или Израиль. Фото из открытых источников

Согласно опросу, большинство украинцев считают, что агрессором в войне в Израиле является ХАМАС. Исключительную ответственность за военные действия ХАМАС разделяют 43,7% украинцев, еще 33,4% считают, что палестинская группировка в большей степени является агрессором.

Противоположного мнения придерживается 9,5% и 2,3% украинцев, избравших агрессором в большей степени Израиль или исключительно Израиль соответственно.





Социологическая компания Active Group также провела опрос, повлияет ли конфликт в Израиле на помощь Запада. Большинство украинцев считают, что атака ХАМАС на Израиль не повлияет на помощь для Украины – 34,1%. 26,2% считают, что немного усугубит, а еще 9,3% выбрали вариант существенно ухудшит. Однако почти 15% считают, что инциденты в Израиле улучшат помощь для Украины.





Напомним, что по состоянию на 9 октября министерство здравоохранения Израиля сообщило о 700 погибших и более 2 тыс. раненых во время атаки ХАМАС. В свою очередь представители палестинской группировки заявили, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли более 400 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как ХАМАС обманул Израиль и в четыре этапа атаковал страну Ближнего Востока.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, обвинившем Украину в причастности к нападениям на Израиль.