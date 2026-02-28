Хаменеи под прицелом: рухнет ли режим после удара США и Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, возможно, погиб от ударов авиации США и Израиля 28 февраля. Он отрезан от связи, его судьба неизвестна. Что показал первый день операции США и Израиля? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Операция США и Израиля в Иране

Если ключевые фигуры режима выживут, шансы на его свержение резко упадут

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, в ближайшие дни, пока эти взаимные удары будут продолжаться, главными будут несколько вопросов. Первый: выживут ли ключевые фигуры иранского режима, в первую очередь аятолла Хаменеи, несмотря на то, что ряд СМИ уже написал о его смерти. Второе: насколько серьёзные потери будут среди американских солдат в ходе иранских ударов по американским базам в регионе Персидского залива.

"От этих факторов будет зависеть во многом итог этой военной операции и её продолжительность. Шансы на то, что она перерастёт в полноценную широкомасштабную войну на данный момент минимальны. В первую очередь из-за рисков лично для Трампа и Республиканской партии в контексте выборов в Конгресс в ноябре. Сейчас Трампу нужна "маленькая победоносная война" на фоне отмены Верховным судом США его тарифов. Но ввязываться в полномасштабную войну на подобие иракской кампании образца 2003-го года он точно не намерен", – отметил эксперт.

По его словам, ключевая цель – свержение режима аятолл.

"Но, с моей точки зрения, время было упущено, когда протесты в Иране носили массовый характер еще несколько месяцев назад. В прошлом году удары по Ирану со стороны Израиля и США, наоборот, сплотили иранское общество вокруг режима. Наиболее активная часть протестующих была уже либо убита, либо находится в тюрьмах. Так что, если ключевые фигуры режима выживут, шансы на его свержение резко упадут", – подытожил эксперт.

Многое будет зависеть от иранского народа

Политический аналитик, блогер Карл Волох отметил, что его особенно удивили кадры, где американские и израильские самолеты спокойно на малой высоте разрезают небо над Тегераном и понимаю, что после 12-дневной войны иранцы так свою ПВО-ПРО так и не восстановили, что не удивительно, россиянам С-40.

"То есть все это время, когда американцы угрожали мощным ударом, если Иран не прекратит обогащение урана и выпуск баллистических ракет, аятоллы прекрасно знали, что они не имеют, чем защититься от авиационных атак и что противник это прекрасно осознает, но продолжали трясти дешевые восточные понты. Иранцы готовились к привычному ночному удару, израильтяне об этом знали. Поэтому ударили с утра. Тем более что угроза от ПВО минимальна", – отметил эксперт.

По его словам, Трамп пообещал уничтожить иранский флот. То есть, традиционная угроза персов заблокировать Ормузскую пролив, через которую экспортируется существенная часть мировой нефти, вряд ли сможет быть реализована.

"В отличие от предыдущей войны, главная цель – изменение режима в Тегеране. Это зависит, в первую очередь, от иранского народа, которому американцы и израильтяне просто дают возможность взять судьбу страны в свои руки и избавиться от мракобесного диктаторского режима. Иранцы недавно показали, что такой потенциал там есть. Смотрю на это с определенной грустью. Если бы теоретически такая ситуация сложилась в России, в том Содоме, пожалуй, ни одного праведника для выступления против фашистской власти не нашлось. По крайней мере, сколько-нибудь заметного количества", – подытожил Карл Волох.

