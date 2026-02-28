Хаменеї під прицілом: чи рухне режим після удару США та Ізраїлю

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, можливо, загинув від ударів авіації США та Ізраїлю 28 лютого. Він відрізаний від зв'язку, його доля невідома. Що показав перший день операції США та Ізраїлю? Як ситуація може розвиватись далі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

Якщо ключові фігури режиму виживуть, шанси на його повалення різко впадуть.

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, що найближчими днями, поки ці взаємні удари продовжуватимуться, головними будуть кілька питань. Перший: чи виживуть ключові постаті іранського режиму, насамперед аятола Хаменеї, незважаючи на те, що низка ЗМІ вже написала про його смерть. Друге: наскільки серйозні втрати будуть серед американських солдатів під час іранських ударів по американських базах у регіоні Перської затоки.

"Від цих факторів залежатиме багато в чому результат цієї військової операції та її тривалість. Шанси на те, що вона переросте у повноцінну широкомасштабну війну, на даний момент мінімальні. Насамперед через ризики особисто для Трампа та Республіканської партії у контексті виборів до Конгресу у листопаді. Наразі Трампу потрібна "маленька переможна війна" на тлі скасування Верховним судом США його тарифів. Але вплутуватися в повномасштабну війну на кшталт іракської кампанії зразка 2003 року він точно не має наміру", – зазначив експерт.

За його словами, ключова мета – повалення режиму аятол.

"Але, на мій погляд, час було втрачено, коли протести в Ірані мали масовий характер ще кілька місяців тому. Торік удари по Ірану з боку Ізраїлю та США, навпаки, згуртували іранське суспільство навколо режиму. Найбільш активну частину протестувальників було вже або вбито, або перебуває у в'язницях. Тож якщо ключові фігури режиму виживуть, шанси на його повалення різко впадуть", – підсумував експерт.

Багато залежатиме від іранського народу

Політичний аналітик, блогер Карл Волох зазначив, що його особливо здивували кадри, де американські й ізраїльські літаки спокійно на малій висоті розрізають небо над Тегераном і розумію, що після 12-денної війни іранці так свою ППО-ПРО так і не відновили, що не дивно, росіянам С-300 й С-400 самим необхідні.

"Тобто, весь цей час, коли американці погрожували потужним ударом, якщо Іран не припинить збагачення урану й випуск балістичних ракет, аятолли прекрасно знали, що вони не мають, чим захиститися від авіаційних атак й що противник це прекрасно усвідомлює, але продовжували колотити дешеві східні понти. Іранці готувалися до звичного нічного удару, ізраїльтяни про це знали. Тому вдарили зранку. Тим паче, що загроза від ППО мінімальна", – зазначив експерт.

За його словами, Трамп пообіцяв знищити іранський флот. Тобто, традиційна погроза персів заблокувати Ормузький пролив, через який експортується суттєва частина світової нафти, навряд чи зможе бути реалізована.

"На відміну від попередньої війни, головна мета наразі – зміна режиму у Тегерані. Залежить це, в першу чергу, від іранського народу, якому американці й ізраїльтяни просто дають можливість взяти долю країни в свої руки й позбутися мракобісного диктаторського режиму. Іранці не так давно показали, що такий потенціал там є. Дивлюся на це з певним сумом. Якби, теоретично, така ситуація склалася у Росії, в тому Содомі, мабуть, жодного праведника для виступу проти фашистської влади не знайшлося. Принаймні, скільки-небудь помітної кількості", – підсумував Карл Волох.

Читайте також на порталі "Коментарі" — не лише Ізраїль та США: ще одна країна готова вплутатися у війну проти Ірану.



