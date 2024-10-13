"Хезболла" обошла "Железный купол": по Израилю нанесли удар, много жертв (ВИДЕО)

13 октября в израильском городе Беньямин, находящемся в районе Рамот-Менаше, произошел серьезный взрыв. Событие было следствием атаки группировки "Хезболла", которая запустила три дрона с территории Ливана. Один из беспилотников смог избежать израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" и проник во внутренние районы страны.

Атака на Израиль (фото из открытых источников)

В результате этой атаки пострадали 39 человек, пятеро из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Сообщается, что дрон сначала запустил ракету, а затем взорвался, нанеся значительные разрушения в Беньямине. Очевидцы отметили, что слышали очень громкий взрыв и увидели яркое зарево после происшествия.

Интересно, что сигнал воздушной тревоги не сработал в этот момент, что явилось дополнительной причиной для паники среди местных жителей.

Некоторые пострадавшие были срочно эвакуированы вертолетами в больницы, чтобы оказать им необходимую медицинскую помощь. Израильские силы обороны начали расследование, чтобы понять, как один из беспилотников смог обойти систему ПВО "Железный купол" и почему не сработали системы оповещения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль добивает руководство "Хезболлы" . Преемник ликвидированного главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы — Хашим Софи ад-Дин — мог погибнуть в результате атаки Израиля на Бейрут (Ливан) 4 октября. Подтвержденная информация еще не поступала.

Как заявил генсек Арабского исламского совета Мухаммед Али аль-Хусейни в эфире Al Arabiya, новый главарь "Хезболлы" находится среди погибших при ударе по южной части Бейрута. В то же время другие СМИ, в частности издание Al Hadath со ссылкой на источники, сообщили, что Софи ад-Дин находился в бункере, а израильская авиация якобы использовала 73-тонную бомбу. Вместе с ним мог быть глава разведки ХАМАС, известный по прозвищу Мортада.





