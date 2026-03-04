Интрига вокруг преемника: стал ли сын Хаменеи новым лидером Ирана

Информация об официальном назначении нового верховного лидера Ирана остается противоречивой. Хотя оппозиционный ресурс Iran International накануне заявил, что 56-летний Моджтаб Хаменей уже избран на должность после гибели его отца, издание The New York Times сообщает об отсутствии финального решения.

Моджтаба Хаменеи

Согласно данным западных журналистов, Совет экспертов провел два заседания, где Моджтаба Хаменеи действительно фигурировал как фаворит. Однако часть влиятельного духовенства высказала оговорку относительно немедленного обнародования имени преемника, поскольку "часть духовенства высказала оговорку относительно быстрого оглашения преемника, опасаясь за его безопасность".

Кроме сына покойного лидера, среди возможных претендентов рассматривают:

Алрезу Арафи — представителя временного совета;

Хасана Хомейни – внука основателя исламской республики.

Эксперты отмечают, что оба альтернативных кандидата "считаются более умеренными, чем Моджтаба Хаменеи", чья возможная победа связывается с давлением со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что издание Iran International вчера сообщило, что должность занял сын покойного аятоллы, чья кандидатура давно рассматривалась как наиболее вероятная для сохранения действующего курса режима. "Новым Верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи, сын мертвого Али Хаменеи", — отмечают журналисты издания, ссылаясь на свои источники в Тегеране.

Это назначение происходит в очень напряженный момент, когда высшее руководство Ирана находится под давлением внешних атак и внутренней нестабильности. Моджтаба Хаменеи долгое время оставался непубличной, но влиятельной фигурой, контролируя значительную часть силового аппарата страны.