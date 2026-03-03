Нова ера аятоли: хто став Верховним лідером Ірану

В Ірані офіційно визначилися з новим очільником держави після смерті багаторічного лідера Алі Хаменеї. Попри складну ситуацію в країні та повідомлення про удари по Раді експертів, новим релігійним та політичним верховним керівником став представник правлячої династії.

Моджтаба Хаменеї

Як повідомляє видання Iran International, посаду обійняв син покійного аятоли, чия кандидатура давно розглядалася як найбільш імовірна для збереження чинного курсу режиму.

"Новим Верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї, син мертвого Алі Хаменеї", — зазначають журналісти видання, посилаючись на свої джерела в Тегерані.

Це призначення відбувається у надзвичайно напружений момент, коли вище керівництво Ірану перебуває під тиском зовнішніх атак та внутрішньої нестабільності. Моджтаба Хаменеї тривалий час залишався непублічною, але впливовою фігурою, контролюючи значну частину силового апарату країни.

За оцінками міжнародних аналітиків, такий крок свідчить про намагання консервативних еліт уникнути хаосу та забезпечити безперервність влади.

"Новим Верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї", — підтверджують медіа, наголошуючи на завершенні процесу транзиту влади в ісламській республіці.

Очікується, що найближчим часом новий лідер виступить із першим зверненням до нації, у якому окреслить подальшу стратегію Ірану в умовах відкритого протистояння з Ізраїлем та США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні ізраїльські сили завдали масштабного удару по будівлі Ради експертів у місті Кум. Атака відбулася в критично важливий момент — коли 88 найвпливовіших чиновників та священнослужителів країни зібралися для обрання нового Верховного лідера (аятоли).