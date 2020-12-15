Иордания разрешила экстренное использование вакцины Pfizer

Согласно официальному источнику, Иордания во вторник, 15 декабря, утвердила вакцину против СOVID-19 альянса Pfizer / BioNTech, столкнувшись с резким увеличением числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Le Figaro.

Вакцина против коронавируса Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Иордании (JFDA) объявило, что оно предоставило экстренную лицензию на использование вакцины от коронавируса Pfizer в Иордании. Генеральный директор JFDA Низар Мхейдат сообщил Иорданскому информационному агентству (Petra), что администрация завершила все этапы лицензирования, утверждения и распространения вакцины против COVID-19 в стране.

Он также указал, что проводится исследование, чтобы выяснить, можно ли использовать другие вакцины против Ковид, производимые двумя специализированными компаниями. Органы здравоохранения Иордании ранее сообщали о контактах с британской лабораторией AstraZeneca и американской Johnson & Johnson.

В Иордании, стране с населением около 10 миллионов человек, зарегистрировано 262477 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3407 смертей. В ноябре министр здравоохранения Назир Обейдат объявил, что вакцина будет бесплатной для иорданцев и иностранцев.

Напомним, вчера министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании был выявлен "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке UK.

Ранее "Комментарии" сообщали, что все люди испытают незначительные побочные эффекты после вакцинации против Covid-19, когда препарат появится на рынке, заявили представители здравоохранения Бельгии, откуда планируется распространять вакцину по ЕС.





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