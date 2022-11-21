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Иран атаковал Иракский Курдистан ракетами и дронами-камикадзе. Что известно

После начала протестов в Иране, оппозиционеры убегают от массовых подавлений в соседнюю провинцию Ирака, где проживают курды. Иран обвиняет Иракский Курдистан в укрывательстве диссидентов и наносит удары по военным объектам дронами и ракетами

сегодня, 11:31
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Автор:

Slava Kot








Корпус стражей Исламской революции атаковал несколько структур в Иракском Курдистане. Демократическая партия Иранского Курдистана и Партия Иранского Курдистана Комала подтвердили нападения на их объекты в этом автономном регионе на севере Ирака. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Иран атаковал Иракский Курдистан ракетами и дронами-камикадзе. Что известно

Иран атаковал Иракский Курдистан. Фото: из открытых источников

Государственное иракское информационное агентство INA, ночью 21 ноября, сообщило о "ракетном обстреле Ирана и ударах иранских беспилотников" по "трем иранским оппозиционным партиям в Курдистане".

Центральное командование США, контролирующее военные операции США на Ближнем Востоке, осудило удары Ирана.

"Такие неизбирательные и незаконные атаки ставят под угрозу гражданское население, нарушают суверенитет Ирака и угрожают безопасности и стабильности Ирака и Ближнего Востока", — сказал командующий Центральным командованием США Майкл Курилла.

Иранские власти считают, что иракские курды скрывают иранских оппозиционеров и устраивают провокации в Иране, особенно после смерти Махсы Амини 16 сентября. Иран обвиняет курдов в разжигании вражды и нанес удары по военным базам региона, которые были частично повреждены предыдущими атаками.

Первые нападения произошли менее чем через неделю после начала протестов, когда Иран атаковал районы вдоль границы. В общей сложности оппозиционеры утверждают, что от иранских ударов по Иракскому Курдистану погибли 18 человек. По предварительным данным, в атаках 21 ноября есть один погибший

Курды проживают на территории Ирана, Ирака, Турции, Сирии и других стран, не имея собственного государства. Но именно в Ираке курды получили автономный край и могут решать часть политических вопросов самостоятельно в противовес курдам, живущим в других странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран и Россия усиливают сотрудничество по строительству дронов-камикадзе.

Также "Комментарии" писали о том, что Исламское Государство требует в России за поставку беспилотников и баллистических ракет.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-targets-dissident-sites-iraqi-kurdistan-with-missiles-drones-fars-2022-11-21/
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