Иран начал масштабную кампанию ударов по странам Персидского залива, взяв за основу стратегию, применяемую Российской Федерацией в войне против Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, анализируя последние атаки на ключевые объекты региона.

Иран атакует страны Персидского залива по «русскому сценарию»: как использует опыт войны в Украине

По данным журналистов, иранские беспилотники успешно поразили гражданские аэропорты, морские порты и другие стратегические цели. Для достижения результата Тегеран использует тактику "роевых" или комбинированных атак.

"Иран задействовал российскую тактику использования дронов... Тегеран использовал огромное количество дронов (или комбинированные удары дронов и ракет), чтобы перегрузить ПВО целевых стран", — отмечает издание.

Эксперты подчеркивают, что эти действия являются прямой копией методов РФ: атаки направлены на критическую инфраструктуру с целью экономического ущерба и психологического истощения населения. В то же время особое внимание аналитиков приковывает вопрос технического усовершенствования иранского вооружения.

"Аналитики по безопасности следят за тем, получил ли Иран от России какие-либо улучшения для Shahed на основе новых версий производимых в РФ аппаратов", — пишет WSJ.

Такое изменение военной стратегии Ирана свидетельствует о глубокой интеграции боевого опыта, полученного в ходе российской агрессии, и создает новые вызовы для систем противовоздушной обороны стран Ближнего Востока.

