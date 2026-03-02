Іран розпочав масштабну кампанію ударів по країнах Перської затоки, взявши за основу стратегію, яку Російська Федерація застосовує у війні проти України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, аналізуючи останні атаки на ключові об'єкти регіону.

Іран атакує країни Перської затоки за «російським сценарієм»: як використовує досвід війни в Україні

За даними журналістів, іранські безпілотники успішно вразили цивільні аеропорти, морські порти та інші стратегічні цілі. Для досягнення результату Тегеран використовує тактику "ройових" або комбінованих атак.

"Іран задіяв російську тактику використання дронів... Тегеран використовував величезну кількість дронів (або комбіновані удари дронів і ракет), щоб перевантажити ППО цільових країн", — зазначає видання.

Експерти підкреслюють, що ці дії є прямою копією методів РФ: атаки спрямовані на критичну інфраструктуру з метою економічних збитків та психологічного виснаження населення. Водночас особливу увагу аналітиків приковує питання технічного вдосконалення іранського озброєння.

"Аналітики з питань безпеки стежать за тим, чи отримав Іран від Росії будь-які покращення для Shahed на основі нових версій апаратів, що виробляються в РФ", — пише WSJ.

Така зміна військової стратегії Ірану свідчить про глибоку інтеграцію бойового досвіду, отриманого під час російської агресії, та створює нові виклики для систем протиповітряної оборони країн Близького Сходу.

