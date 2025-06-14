Иран дерзко ответил на упреки Трампа после новых ударов по Израилю

Возобновления переговоров Ирана с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе не будет, потому что они после массированной атаки Израиля "бессмысленны". Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на иранских чиновников.

Иран. Фото: из открытых источников

Тегеран обвинил Вашингтон в содействии израильской атаке и дестабилизацию, ведь без их согласия Израиль не отважился бы на ракетный удар.

"Другая сторона (США – ред.) действовала таким образом, что делает диалог бессмысленным. Нельзя утверждать, что ведешь переговоры, и одновременно позволяешь Израилю атаковать территорию Ирана", — цитирует полуофициальное информационное агентство Tasnim слова пресс-секретаря МИД Эсмаила Багаи.

По его словам, нападение сорвало дипломатические усилия, а Израиль, по их мнению, сознательно повлиял на ход переговоров.

На фоне эскалации неизвестно, состоится ли шестой раунд ядерных переговоров между Ираном и США, запланированный на воскресенье в Маскате.

Отметим, ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал у себя в социальной сети Truth, что Тегеран должен заключить соглашение, если желает избежать следующих запланированных атак Израиля, которые будут еще более жесткими.

Президент США отметил, что он давал Ирану шанс заключить соглашение и призвал Тегеран "просто сделать это". В то же время угрожал тем, что Штаты производят "лучшее и самое смертоносное" военное оборудование, которым пользуется Израиль.

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