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Иран дерзко ответил на упреки Трампа после новых ударов по Израилю

Иран обвинил США в поддержке атак Израиля и назвал ядерные переговоры "бессмысленными"

сегодня, 11:02
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Кравцев Сергей

Возобновления переговоров Ирана с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе не будет, потому что они после массированной атаки Израиля "бессмысленны". Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на иранских чиновников.

Иран дерзко ответил на упреки Трампа после новых ударов по Израилю

Иран. Фото: из открытых источников

Тегеран обвинил Вашингтон в содействии израильской атаке и дестабилизацию, ведь без их согласия Израиль не отважился бы на ракетный удар.

"Другая сторона (США – ред.) действовала таким образом, что делает диалог бессмысленным. Нельзя утверждать, что ведешь переговоры, и одновременно позволяешь Израилю атаковать территорию Ирана", — цитирует полуофициальное информационное агентство Tasnim слова пресс-секретаря МИД Эсмаила Багаи.

По его словам, нападение сорвало дипломатические усилия, а Израиль, по их мнению, сознательно повлиял на ход переговоров.

На фоне эскалации неизвестно, состоится ли шестой раунд ядерных переговоров между Ираном и США, запланированный на воскресенье в Маскате.

Отметим, ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал у себя в социальной сети Truth, что Тегеран должен заключить соглашение, если желает избежать следующих запланированных атак Израиля, которые будут еще более жесткими.

Президент США отметил, что он давал Ирану шанс заключить соглашение и призвал Тегеран "просто сделать это". В то же время угрожал тем, что Штаты производят "лучшее и самое смертоносное" военное оборудование, которым пользуется Израиль.

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Источник: https://www.reuters.com/
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