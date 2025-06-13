Трамп пригрозил Ирану новыми ударами: какой ультиматум поставил

Тегеран должен заключить соглашение, если желает избежать следующих запланированных атак Израиля, которые будут еще более жесткими. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в социальной сети Truth сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент США отметил, что он давал Ирану шанс заключить соглашение и призвал Тегеран "просто сделать это". В то же время угрожал тем, что Штаты производят "лучшее и самое смертоносное" военное оборудование, которым пользуется Израиль.

"Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Сейчас они все мертвы, и ситуация будет только ухудшаться! Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими", — отметил американский лидер.

Глава Белого дома призвал Тегеран заключить соглашение, чтобы "спасти то", что когда-то было известно как Иранская империя.

"Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, перед тем, как будет поздно", — заявил Дональд Трамп.

Отметим, ранее в интервью Fox News после израильских авиаударов по Ирану Дональд Трамп заявил, что Иран не может иметь ядерное оружие, но США по-прежнему выступают за то, чтобы стороны вернулись за стол переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда оставались считанные дни до массированного авиаудара Израиль провел так называемую "операцию обмана", чтобы заставить Иран поверить в то, что атаки не будет. Об этом говорится в материале "Reuters".

Ссылаясь на неназванного израильского чиновника, СМИ отмечает, что операция включала в себя "обман" СМИ и политических комментаторов, что позволило в конце концов "удивить" Иран.



