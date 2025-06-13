Трамп пригрозил Ирану новыми ударами: какой ультиматум поставил

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Кравцев Сергей
Тегеран должен заключить соглашение, если желает избежать следующих запланированных атак Израиля, которые будут еще более жесткими. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в социальной сети Truth сделал глава Белого дома Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Президент США отметил, что он давал Ирану шанс заключить соглашение и призвал Тегеран "просто сделать это". В то же время угрожал тем, что Штаты производят "лучшее и самое смертоносное" военное оборудование, которым пользуется Израиль.
Глава Белого дома призвал Тегеран заключить соглашение, чтобы "спасти то", что когда-то было известно как Иранская империя.
"Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, перед тем, как будет поздно", — заявил Дональд Трамп.
Отметим, ранее в интервью Fox News после израильских авиаударов по Ирану Дональд Трамп заявил, что Иран не может иметь ядерное оружие, но США по-прежнему выступают за то, чтобы стороны вернулись за стол переговоров.
Читайте также на портале "Комментарии" — когда оставались считанные дни до массированного авиаудара Израиль провел так называемую "операцию обмана", чтобы заставить Иран поверить в то, что атаки не будет. Об этом говорится в материале "Reuters".
Ссылаясь на неназванного израильского чиновника, СМИ отмечает, что операция включала в себя "обман" СМИ и политических комментаторов, что позволило в конце концов "удивить" Иран.
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