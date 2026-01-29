Иран дерзко ответил США: действительно ли грядет большая война

Армия Ирана готова "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или в море, а опыт войны с Израилем в прошлом году позволит реагировать на угрозы эффективнее. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Фото: из открытых источников

Заявление Арагчи прозвучало на фоне отправки Вашингтоном военного флота на Ближний Восток, а также усиления Штатами своей обороны на потенциальной линии соприкосновения с Ираном.

"Наши храбрые Вооруженные Силы готовы — с пальцами на спусковых крючках — немедленно и решительно ответить на любую агрессию против нашей дорогой земли, воздушного пространства и моря. Ценные уроки, полученные во время 12-дневной войны, позволяют нам реагировать еще сильнее, быстрее и эффективнее", — написал Арагчи в соцсети.

В то же время он добавил, что Иран всегда поддерживал "взаимовыгодную, справедливую и равноправную" ядерную сделку.

"На равных условиях, без принуждения, угроз или запугивания — которая гарантирует право Ирана на мирные ядерные технологии и обеспечивает отсутствие ядерного оружия. Такие виды вооружений не имеют места в наших планах безопасности, и мы никогда не стремились их получить", — подытожил глава МИД Ирана.

Также издание "Комментарии" сообщало – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сообщили США, что не позволят использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных военных операций против Ирана.

Фактический руководитель Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бин Салман озвучил эту позицию во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По его словам, Эр-Рияд не будет предоставлять никакой инфраструктуры для действий, направленных против Тегерана. Об этом пишет The Wall Street Journal.



