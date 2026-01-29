Иран дерзко ответил США: действительно ли грядет большая война

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Армия Ирана готова "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или в море, а опыт войны с Израилем в прошлом году позволит реагировать на угрозы эффективнее. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Фото: из открытых источников
Заявление Арагчи прозвучало на фоне отправки Вашингтоном военного флота на Ближний Восток, а также усиления Штатами своей обороны на потенциальной линии соприкосновения с Ираном.
В то же время он добавил, что Иран всегда поддерживал "взаимовыгодную, справедливую и равноправную" ядерную сделку.
Также издание "Комментарии" сообщало – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сообщили США, что не позволят использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных военных операций против Ирана.
Фактический руководитель Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бин Салман озвучил эту позицию во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По его словам, Эр-Рияд не будет предоставлять никакой инфраструктуры для действий, направленных против Тегерана. Об этом пишет The Wall Street Journal.