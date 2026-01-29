Іран зухвало відповів США: чи справді гряде велика війна

Рубрики
Кравцев Сергей
Армія Ірану готова "негайно і рішуче" відповісти на будь-яку агресію на землі, у повітрі чи в морі, а досвід війни з Ізраїлем минулого року дозволить реагувати на загрози ефективніше. Як передає портал "Коментарі", про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі.
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Фото: з відкритих джерел
Заява Арагчі прозвучала на тлі відправлення Вашингтоном військового флоту на Близький Схід, а також посилення Штатами своєї оборони на потенційній лінії зіткнення з Іраном.
Водночас він додав, що Іран завжди підтримував "взаємовигідну, справедливу та рівноправну" ядерну угоду.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати повідомили США, що не дозволять використовувати свій повітряний простір та територію для можливих військових операцій проти Ірану.
Фактичний керівник Саудівської Аравії кронпринц Мухаммед бін Салман озвучив цю позицію під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. За його словами, Ер-Ріяд не надаватиме жодної інфраструктури для дій, спрямованих проти Тегерана. Про це пише The Wall Street Journal.