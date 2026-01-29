Іран зухвало відповів США: чи справді гряде велика війна

Армія Ірану готова "негайно і рішуче" відповісти на будь-яку агресію на землі, у повітрі чи в морі, а досвід війни з Ізраїлем минулого року дозволить реагувати на загрози ефективніше. Як передає портал "Коментарі", про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Фото: з відкритих джерел

Заява Арагчі прозвучала на тлі відправлення Вашингтоном військового флоту на Близький Схід, а також посилення Штатами своєї оборони на потенційній лінії зіткнення з Іраном.

"Наші хороброї Збройні Сили готові — з пальцями на спускових гачках — негайно і рішуче відповісти на будь-яку агресію проти нашої дорогої землі, повітряного простору і моря. Цінні уроки, отримані під час 12-денної війни, дозволяють нам реагувати ще сильніше, швидше і ефективніше.

Водночас він додав, що Іран завжди підтримував "взаємовигідну, справедливу та рівноправну" ядерну угоду.

"На рівних умовах, без примусу, погроз або залякування — яка гарантує право Ірану на мирні ядерні технології та забезпечує відсутність ядерної зброї. Такі види озброєнь не мають місця у наших планах безпеки, і ми ніколи не прагнули їх отримати", — підсумував глава МЗС Ірану.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати повідомили США, що не дозволять використовувати свій повітряний простір та територію для можливих військових операцій проти Ірану.

Фактичний керівник Саудівської Аравії кронпринц Мухаммед бін Салман озвучив цю позицію під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. За його словами, Ер-Ріяд не надаватиме жодної інфраструктури для дій, спрямованих проти Тегерана. Про це пише The Wall Street Journal.



