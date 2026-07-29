Иран готовил баллистический удар по Украине: появились новые подробности и цель Тегерана

Иран рассматривал возможность нанести баллистический удар по одному из украинских морских портов после атаки на свое торговое судно в Каспийском море. Однако, по данным The New York Times, от этого сценария Тегеран отказался после дипломатических контактов с Киевом и предупреждений о риске масштабного конфликта.

Иран планировал баллистический удар по Украине. Фото из открытых источников

По информации издания, ссылающегося на иранские и западные источники, власти Ирана обсуждали вариант применения баллистической ракеты с небольшой боевой частью. Такой удар должен был стать символическим ответом и по замыслу Тегерана не должен был нанести значительных разрушений.

Однако западные чиновники предупредили иранское руководство, что реакция Украины может быть непредсказуемой, а эскалация способна перерасти в более широкий конфликт. После серии дипломатических консультаций Иран отказался от первоначального плана.

Напомним, что конфликтная ситуация возникла после атаки 25 июля на иранское судно в Каспийском море. По данным иранской стороны, в результате удара погиб один человек, еще один получил ранения.

После инцидента министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой. Иранский дипломат заявил, что Киев заверил его в непреднамеренном характере атаки и отсутствии намерений к эскалации. В то же время Арагчи подчеркнул, что любые нападения на граждан или интересы Ирана неприемлемы и должны быть компенсированы. В свою очередь Андрей Сибига сообщил, что призвал Тегеран воздержаться от дальнейших эскалационных шагов и подчеркнул, что Украина не собиралась атаковать гражданские суда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран выразил жесткую позицию: что требуют от Украины.