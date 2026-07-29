Іран висловив жорстку позицію: що вимагають від України

В Ірані висловили свою позицію щодо затопленого торгового судна в Каспійському морі.

Іран. Фото з відкритих джерел

Глава МЗС Ірану Аббасу Арагчі заявив, що Україна має відшкодувати збитки за затоплене торгове судно в Каспійському морі. Про це він повідомив після розмови із в. о. міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою, пише видання “Українська правда”.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив мене, що напад на іранське судно був ненавмисним і що Україна не прагне ескалації конфлікту. Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян або інтереси є неприйнятним. Збитки мають бути відшкодовані", — йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, що в. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану Аббасу Арагчі й запевнив у бажанні України уникнути ескалації.

Сибіга підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист своєї країни від російської агресії і ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що очільник МЗС Ірану Ібрагім Азізі прямо пригрозив Україні відплатою через удар по іранському судну в Каспійському морі, яке транспортувало озброєння. У Тегерані заявили, що цей удар нібито "був здійснений за наказом Ізраїлю" і "не залишиться без відповіді".

Попри пропагандистську риторику, Іран справді має балістичні ракети середньої дальності, які з північних районів країни здатні досягти українських міст. У потенційному арсеналі Тегерана є кілька небезпечних розробок.



