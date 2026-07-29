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Іран готував балістичний удар по Україні: з'явилися нові подробиці та ціль Тегерану

Іран розглядав балістичний удар по українському порту після подій у Каспійському морі

29 липня 2026, 09:40
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Slava Kot

Іран розглядав можливість завдати балістичного удару по одному з українських морських портів після атаки на своє торговельне судно в Каспійському морі. Однак, за даними The New York Times, від цього сценарію Тегеран зрештою відмовився після дипломатичних контактів з Києвом та попереджень про ризик масштабного конфлікту.

Іран готував балістичний удар по Україні: з'явилися нові подробиці та ціль Тегерану

Іран планував балістичний удар по Україні. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання, яке посилається на іранські та західні джерела, влада Ірану обговорювала варіант застосування балістичної ракети з невеликою бойовою частиною. Такий удар мав би стати символічною відповіддю і за задумом Тегерана не повинен був завдати значних руйнувань.

Однак західні чиновники попередили іранське керівництво, що реакція України може бути непередбачуваною, а ескалація здатна перерости у значно ширший конфлікт. Після серії дипломатичних консультацій Іран відмовився від початкового плану.

Нагадаємо, що конфліктна ситуація виникла після атаки 25 липня на іранське судно в Каспійському морі. За даними іранської сторони, внаслідок удару загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Після інциденту міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою. Іранський дипломат заявив, що Київ запевнив його у ненавмисному характері атаки та відсутності намірів до ескалації. Водночас Арагчі наголосив, що будь-які напади на громадян чи інтереси Ірану є неприйнятними та мають бути компенсовані. Своєю чергою Андрій Сибіга повідомив, що закликав Тегеран утриматися від подальших ескалаційних кроків і підкреслив, що Україна не мала наміру атакувати цивільні судна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран висловив жорстку позицію: що вимагають від України.



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Джерело: https://www.nytimes.com/2026/07/28/us/politics/iran-ukraine-tensions.html
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