Иран готовит ловушку для танкеров в Ормузском проливе: что известно

Тегеран прибег к опасной эскалации в регионе Персидского залива. По данным американской разведки, Иран начал операцию по минированию акватории Ормузского пролива. Об этом сообщила репортер CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

Ормузский пролив

Тактика иранских сил заключается в использовании мобильных групп.

"Для минирования Иран использует небольшие катера, которые могут перевозить по 2-3 мин каждый", — отмечает журналистка со ссылкой на собственные источники.

Масштабы потенциальной угрозы колоссальны. Эксперты оценивают арсенал Тегерана в 2-6 тысяч морских мин иранского, китайского и российского происхождения. Такое количество взрывных устройств способно превратить судоходный путь в зону высокого риска.

Последствия этих действий могут оказаться катастрофическими для глобальной экономики. Ормузский пролив является главной "артерией" для экспорта энергоносителей, и ее минирование приведет к фактической остановке трафика нефти из стран Персидского залива. Мировой энергетический рынок рискует оказаться в условиях жесткого дефицита и стремительного роста цен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп в присущей ему манере прокомментировал стратегию американских военнослужащих по морским силам Ирана. Во время последнего выступления политик признался, что сначала имел вопрос к командованию из-за уничтожения дорогостоящей техники противника вместо конфискации.

Трамп рассказал, что интересовался военными характеристиками одного из ликвидированных судов и целесообразностью его затопления.

"Честно говоря, я даже немного разозлился на наших военных. Я спросил: "Что это был за корабль? Он был первоклассный?"

И добавил: "Почему мы просто не захватили его? Мы могли бы использовать его. Зачем было топить?", — поделился воспоминаниями глава Белого дома.