Головна Новини Світ США «Топити їх веселіше»: Дональд Трамп пояснив, чому США знищують, а не захоплюють іранські кораблі
НОВИНИ

Ексклюзив від Трампа: Чому американська армія віддає перевагу ракетним ударам замість трофеїв у морі

9 березня 2026, 23:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп у притаманній йому манері прокоментував стратегію американських військовослужбовців щодо морських сил Ірану. Під час останнього виступу політик зізнався, що спочатку мав запитання до командування через знищення дорогої техніки противника замість її конфіскації.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп розповів, що цікавився у військових характеристиками одного з ліквідованих суден та доцільністю його затоплення.

"Чесно кажучи, я навіть трохи розлютився на наших військових. Я запитав: "Що це був за корабель? Він був першокласний?" І додав: "Чому ми просто не захопили його? Ми могли б використовувати його. Навіщо було топити?"", — поділився спогадами очільник Білого дому.

Проте аргументи військових, за словами президента, виявилися доволі несподіваними та специфічними. Командування пояснило, що такий підхід є не лише питанням тактики, а й емоційного стану особового складу та безпеки операції.

Переказуючи відповідь своїх підлеглих, Трамп зазначив:

"Мені відповіли, що топити їх просто веселіше. Так вони сказали. Їм більше подобається їх топити. Кажуть, так безпечніше. Напевно, це правда".

Ці заяви пролунали на тлі загострення протистояння між Вашингтоном та Тегераном у водах Світового океану. Критики президента вже встигли звернути увагу на несерйозний тон обговорення бойових дій, тоді як прихильники вбачають у цьому демонстрацію впевненості та технологічної переваги армії США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що видання The New York Times опублікувало аналітичний матеріал, у якому проводиться детальна паралель між початковими етапами повномасштабного вторгнення РФ в Україну та нинішніми діями США проти Ірану. Журналісти зазначають, що попри різні геополітичні контексти, методи та риторика обох лідерів виглядають майже ідентичними.



