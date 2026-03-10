Іран готує пастку для танкерів в Ормузькій протоці: що відомо

Тегеран вдався до небезпечної ескалації в регіоні Перської затоки. За даними американської розвідки, Іран розпочав операцію з мінування акваторії Ормузької протоки. Про це повідомила репортерка CBS News при Білому домі Дженніфер Джейкобс.

Ормузька протока

Тактика іранських сил полягає у використанні мобільних груп.

"Для мінування Іран використовує невеличкі катери, які можуть перевозити по 2-3 міни кожний", — зазначає журналістка з посиланням на власні джерела.

Масштаби потенційної загрози є колосальними. Експерти оцінюють арсенал Тегерана у 2–6 тисяч морських мін іранського, китайського та російського походження. Така кількість вибухових пристроїв здатна перетворити судноплавний шлях на зону високого ризику.

Наслідки цих дій можуть стати катастрофічними для глобальної економіки. Ормузька протока є головною "артерією" для експорту енергоносіїв, і її мінування призведе до фактичної зупинки трафіку нафти з країн Перської затоки. Світовий енергетичний ринок ризикує опинитися в умовах жорсткого дефіциту та стрімкого зростання цін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент США Дональд Трамп у притаманній йому манері прокоментував стратегію американських військовослужбовців щодо морських сил Ірану. Під час останнього виступу політик зізнався, що спочатку мав запитання до командування через знищення дорогої техніки противника замість її конфіскації.

Трамп розповів, що цікавився у військових характеристиками одного з ліквідованих суден та доцільністю його затоплення.

"Чесно кажучи, я навіть трохи розлютився на наших військових. Я запитав: "Що це був за корабель? Він був першокласний?"

І додав: "Чому ми просто не захопили його? Ми могли б використовувати його. Навіщо було топити?"", — поділився спогадами очільник Білого дому.