Иран готовит неприятный сюрприз для Трампа: на какой шаг пойдет Тегеран после перемирия

Иран использовал паузу после июньского меморандума из США не для окончательного урегулирования конфликта, а для подготовки к возможному новому и более масштабному противостоянию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и данные разведки.

Иран. Фото: из открытых источников

В июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, после чего американские представители пытались заручиться поддержкой договоренностей. В Вашингтоне рассчитывали, что соглашение, в частности, поможет открыть Ормузский пролив.

Однако в Тегеране, по данным издания, сделали другие выводы. Представители жесткой линии предположили, что договоренность могла быть только способом США и Израиля ослабить экономическое давление и выиграть время перед новой атакой.

Иран начал готовиться к возможному продолжению войны. Корпус стражей исламской революции получил большее влияние на регулярные вооруженные силы, а на ключевые должности назначали ветеранов войны с Ираком и бывших участников внутренних репрессий. Параллельно Тегеран усилил контрразведывательные операции и увеличил производство ракет и беспилотников.

Иран также стремится усилить контроль над Ормузским проливом. Для этого его силы атаковали суда, а поле противостояния фактически расширилось до Красного моря.

Арабские разведслужбы, по информации WSJ, получили переписку между Ираном и союзными группировками в Йемене и Ираке. Оно может свидетельствовать об изменении стратегии Тегерана и подготовке к более наступательным действиям.

Цель иранского руководства – нанести США настолько значительные потери, чтобы в будущем Вашингтон не смог повторить атаки, подобные произошедшим во время 12-дневной войны 2025 года.

Аналитик Мохаммад Хасан Сангтараш отметил, что в Иране распространено убеждение: настоящая война еще не началась. Нынешние события там рассматриваются как постепенное ослабление противника перед более масштабным противостоянием.

Таким образом, Вашингтон и Тегеран фактически по-разному воспринимают нынешнюю паузу, что может усугубить дальнейшие переговоры и повысить риск нового витка конфликта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп опять опозорился: что ответил Иран на посягательство США на Ормузский пролив.



