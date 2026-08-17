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Іран готує неприємний сюрприз для Трампа: на який крок піде Тегеран після перемир’я

Поки Вашингтон розраховував на дипломатію, Тегеран посилював армію, виробництво ракет і безпілотників та готувався до нового витка конфлікту

17 серпня 2026, 09:15
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Кравцев Сергей

Іран використав паузу після червневого меморандуму зі США не для остаточного врегулювання конфлікту, а для підготовки до можливого нового та масштабнішого протистояння. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела та дані розвідки.

Іран готує неприємний сюрприз для Трампа: на який крок піде Тегеран після перемир’я

Іран. Фото: з відкритих джерел

У червні президент США Дональд Трамп підписав меморандум про взаєморозуміння, після чого американські представники намагалися заручитися підтримкою домовленостей. У Вашингтоні розраховували, що угода, зокрема, допоможе відкрити Ормузьку протоку.

Однак у Тегерані, за даними видання, зробили інші висновки. Представники жорсткої лінії припустили, що домовленість могла бути лише способом для США та Ізраїлю послабити економічний тиск і виграти час перед новою атакою.

Відтак Іран почав готуватися до можливого продовження війни. Корпус вартових ісламської революції отримав більший вплив на регулярні збройні сили, а на ключові посади призначали ветеранів війни з Іраком та колишніх учасників внутрішніх репресій. Паралельно Тегеран посилив контррозвідувальні операції та наростив виробництво ракет і безпілотників.

Іран також прагне посилити контроль над Ормузькою протокою. Для цього його сили атакували судна, а поле протистояння фактично розширилося до Червоного моря.

Арабські розвідслужби, за інформацією WSJ, отримали листування між Іраном та союзними угрупованнями в Ємені й Іраку. Воно може свідчити про зміну стратегії Тегерана та підготовку до більш наступальних дій.

Мета іранського керівництва – завдати США настільки значних втрат, щоб у майбутньому Вашингтон не зміг повторити атаки, подібні до тих, що відбулися під час 12-денної війни 2025 року.

Аналітик Мохаммад Хасан Сангтараш зазначив, що в Ірані поширене переконання: справжня війна ще не почалася. Нинішні події там розглядають як поступове ослаблення противника перед масштабнішим протистоянням.

Таким чином, Вашингтон і Тегеран фактично по-різному сприймають нинішню паузу, що може ускладнити подальші переговори та підвищити ризик нового витка конфлікту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп знову зганьбився: що відповів Іран на зазіхання США на Ормузьку протоку.




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Джерело: https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-plan-escalate-war-cc657664?mod=hp_lead_pos1
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