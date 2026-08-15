Трамп знову зганьбився: що відповів Іран на зазіхання США на Ормузьку протоку

Іран відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливість оголосити Ормузьку протоку американською територією. У Тегерані дали зрозуміти, що не мають наміру поступатися контролем над стратегічним водним шляхом і готові й надалі блокувати його.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що Ормузьку протоку неможливо "захопити" за допомогою політичних заяв, військових кораблів чи демонстрації сили. За його словами, Тегеран не збирається відступати під тиском Вашингтона.

"Ормузьку протоку не можна захопити ні за допомогою допису, ні за допомогою авіаносця, ні шляхом видання наказу, ні під час передвиборчої промови. Іран не боїться погроз і не злякається демонстрації сили", — заявив представник іранського МЗС.

Гарібабаді також наголосив, що стратегічний маршрут, через який проходить значна частина світових поставок нафти, Тегеран вважає своєю територією. "Вона була Іраном, є Іраном і залишиться Іраном", — підкреслив він.

За словами чиновника, рішення про відкриття або закриття протоки ухвалюватиме виключно Іран. Таким чином, Тегеран фактично підтвердив готовність зберігати блокаду попри погрози з боку США.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон встановив контроль над Ормузькою протокою і може не допустити проходу суден без дозволу США. Президент також говорив про можливість оголошення водного шляху американською територією після завершення війни з Іраном.

Гарібабаді назвав подібні заяви "фантастичними ілюзіями" та закликав США "змиритися з реальністю". За його словами, якщо Вашингтон не відмовиться від своїх планів, Іран продовжить блокувати протоку.

Загострення навколо Ормузької протоки може ще сильніше вдарити по світових енергетичних ринках, оскільки цей маршрут є одним із ключових шляхів транспортування нафти.

Також видання "Коментарі" повідомляло – як і Путін хоче нові землі: що Трамп планує оголосити територією США.



